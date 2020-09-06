朱凱廸總結議會生涯：感謝選民支持　籲民主派重新考慮延任立場

今日（9月6日）是原定立法會選舉進行的日子。早前已表明不接受延任安排的立法會議員朱凱廸於港台節目《給香港的信》中，總結過去4年的議會生涯。他指站在北京角度，延遲選舉是一種「軟著陸」的方式，拖延處理現時的政治問題，民主派接受延任，實際上是配合北京的劇本，呼籲民主派及其支持者重新考慮立場。

民主派去留問題，於陣營內仍未有共識。（資料圖片）

指北京「更希望民主派留任」

朱凱廸指，經過動盪而刺激的4年任期，也是時候和支持者說再見。自2016年參選起，一直希望對香港的民主運動作貢獻、通過政治辯論建設更美好的香港。他又指，從來沒有人想過香港人可以爆發出如此巨大的抗爭力量，成為全世界焦點。朱凱廸認為在國安法新形勢之下，香港民主運動將會迎來困難時期，擔心有人會像諾貝爾和平獎得主劉曉波一樣，因發聲被囚禁至死。

朱凱廸質疑，經過較早前佔中發起人戴耀廷被港大解僱、親民主派的《蘋果日報》被搜，北京不欲在9月6日舉行選舉；容許4名被裁定提名無效的現任議員延任一年，也只是想表現出「大發慈悲，讓你『修正』主張」的觀感。他認為站在管治角度，北京希望民主派留任多於香港市民。

他分析，自2014年傘運以來，香港的公民社會遭遇不同程度的壓制。而香港有逾60萬人於今年民主派初選中投票，顯示不少港人不會害怕壓制。朱凱廸認為對北京而言，最壞的情況就是民主派贏得立法會的多數席位，導致其需要對政治訴求作若干讓步，或是直接「反枱」推倒現有體制：前者將削弱北京的管治力量，後者將觸發西方的另一輪施壓。

因此朱凱廸認為，延遲立法會選舉對北京而言有「拖延時間」的客觀作用，以「軟著陸」方式處理目前的政治張力，誘使民主派接受。他指，當然不希望民主派的同路人進入這個政治劇本中，但亦理解為何很多人不希望離任，因為對溫和泛民而言，他們心底裡仍然相信逐步推進民主化的道路尚存，留任可予港人休養生息的機會。不過他提到，近日多個不同民調都顯示，較多民主派支持者傾向認為不應接受延任。朱凱廸估計，這是因為支持者認為接受延任，會向國際社會釋出錯誤信息，香港人已放棄政治訴求及接受推遲立法會選舉的安排。

最後朱凱廸提到，香港的政治局勢已沒有回頭路，要麼全力抗爭，要麼放棄，風平浪靜的時代已經過去。他感謝選民4年以來的支持，希望有朝一日能參與一個自由、公平的選舉，並繼續為市民服務。