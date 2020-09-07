曾斥警「大話冚大話」遭建制投訴　法官何俊堯被調職暫不審刑事案

東區法院裁判官何俊堯早前審理東區區議員仇栩欣涉襲警案，批評兩名作供警員「大話冚大話」，說法不合邏輯，事後遭民建聯立法會議員葛珮帆去信終審法院首席法官馬道立投訴。 有報道指，何俊堯將被調離裁判法院，轉往高等法院專責處理原訟庭刑事案件的排期事宜，職銜為「刑事案件排期法官」，意味短期內毋須審理刑事案件。《香港01》正向司法機構查詢。

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批評警員惹民建聯投訴

北角城市花園區議員仇栩欣及其男助理，被指於去年8月11日在北角直播街頭狀況時推防暴警員的心口，同被控襲警罪。裁判官何俊堯在上月12日判案時，指兩名警員供稱經過與涉案錄影不符，猶如身處「平行時空」，更批評二人答非所問，「用大話冚住大話」，說法不合邏輯、砌詞狡辯。法庭拒絕信納其供詞，裁定仇與其男助理罪名不成立，兼得訟費。

何官批評警員作供的言詞引起迴響，本身是律師的民建聯立法會議員周浩鼎曾批評，何官涉違反《法官行為守則》，對證人胡亂發表攻擊性評論（offensive remark），令公眾質疑法庭的中立性及存有偏頗。

馬道立（資料圖片／李澤彤攝）

「刑事案件排期法官」毋須審案

民建聯議員葛珮帆之後致函終院首席法官馬道立，質疑何俊堯在8宗反修例有關的案件中的判詞偏頗，包括稱讚被告、指責原告，質疑何立場偏頗，將案中的被告均裁定罪脫，令公眾質疑其有政治傾向，要求馬官立即停止讓其審理與政治相關案件。

大律師公會於上月21日曾表聲明，表示留意到有裁判官在進行事實裁決時因質疑警員證供可信性，遭到外界批評。公會指，法官及裁判官有責任就證人是否可信提供理由，呼籲公眾尊重法院裁決，並審慎克制，以免干預司法獨立。

根據司法機構網頁顯示，「刑事案件排期法官」負責處理一切在原訟庭審理較嚴重的刑事案件的排期事宜，職責包括處理案件控辯雙方的申請文件，並在收取辯方的排期要求後21天內，為案件排期審訊。「刑事案件排期法官」只涉及行政工作，毋須親自審案。