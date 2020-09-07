黃之鋒收報料　「回佣」誘外傭谷檢疫人數　民政處：絕無此事

前香港眾志秘書長黃之鋒今(7日)在臉書指，有任職僱傭中心的市民表示在9月4日（星期五）收到中西區民政事務處的職員的短訊和來電，高官會在週未前往中環大會堂的檢疫中心巡視，促安排50名外傭在同一時間到該處進行檢疫測試，並表明對向每名做檢測的人士提供$200元「獎金」。 中西區民政事務處回應查詢時強調，絕無此事，澄清只是鼓勵地區團體向外籍傭工解釋「普及社區檢測計劃」，並勸喻他們參與檢測。

黃之鋒在臉書展出的對話截圖顯示，一名自稱來自中西區民政處的人士詢問「請問組織菲律賓外籍家庭傭工，明天或後天前往中環大會堂檢測中心的安排如何」、「時段我就你們最方便的時間」。又促對方回覆「因為五點前要報給大老細知。」

黃之鋒表示，該名公務員竟在致電僱傭中心期間，跟向報料市民表明若成功召得10姓名外傭做檢測，可獲200元，認為有民政署職員以金錢利誘，增加檢測數字。

中西區民政處：絕無政府提供金錢回報一事

中西區民政事務處回覆指，「普及社區檢測計劃」的目的是透過計劃加強掌握社區感染情況，盡早識別隱性患者，達致「早識別、早隔離、早治療」，切斷社區的傳播鏈；並讓希望能免費獲病毒檢測的市民可得到相關服務。民政處指，政府呼籲市民，包括外籍傭工，踴躍參與檢測計劃，而各政府部門有責任協助鼓勵社區不同持份者，包括外籍傭工，參與檢測計劃。

不過，就網上流傳有關政府提供金錢回報予僱傭中心的消息，民政事務處表示，絕無此事，只是有鼓勵地區團體，向外籍傭工解釋「普及社區檢測計劃」及勸喻他們參與檢測。

