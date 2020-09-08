三權分立︳林鄭：爭議經過一周討論　已達致越辯越明效果

特首林鄭月娥今早（8日）在行政會議前見記者，料將談及普及社區檢測計劃的最新登記數字、周日因取消立法會選舉引發的示威活動等。

【10:01】廣東省海警早前在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲12名「涉嫌非法越境人員」的港人，包括因涉嫌違反《港區國安法》被捕、保釋外出的「香港故事」成員李宇軒。特首林鄭月娥表示，兩年前香港警方與內地公安機關建立相互通報機制的安排，香港警方被知會和被通知12名港人被捕的情況，警方知悉有關消息後，亦已通知被捕人士的家屬。

12名被捕人士在內地仍未能見律師，被問到會否協助安排12人返港受審，林鄭稱事件並非單純返不返港的問題，她指12名港人因在內地司法管轄權違反內地法律而被捕，故需根據內地法律在內地受審。林鄭表示，若家庭有需要協助，政府和警方有責任提供協助，又指港府在廣洲設辦事處，辦事處會與相關內地執法部門聯繫。

警察國家安全處日前上門拘捕人民力量副主席譚得志，指他涉嫌違反《刑事罪行條例》第10條，發表煽動文字，相關法律被指是殖民地年代用來針對「六七」暴動的古法，被質疑條文內容過時。

林鄭表示，九七前和九七後的香港法律並無任何區別，只要有關法律仍生效，執法部門可以引用，有人違反相關法律，執法部門掌握證據後才會採取行動，與言論自由無關。林鄭表示，港府在任何情況下，包括在推廣《港區國安法》時，也表明支持港人享受自由和人權，包括國際人權公約適用於香港的部門，但自由並非無限制，言論自由在部分情況會受到限制，例如不能破壞國家安全、社會穩定和他人聲譽。

▼全民檢測計劃展開 市民及官員參與情況▼

+ 11 + 11 + 11

【09:56】有關三權分立問題，林鄭月娥指，不明白為何看似如此簡單的議題，即一國兩制下香港的憲制地位，時常都出現誤解，上星期引起如此多討論。她指，可能是由於宣傳教育不足，這永遠可再做好一點；也可能是有人居心叵測，在社會上引起矛盾，甚至他們根本認知不深

她指，經歷過去一星期，希望對於這議題，即香港是行政主導，以行政長官為核心向中央負責，這個「真理」可愈辯愈明。

對於近日有人對司法機構提出批評，希望設立司法監察委員會監督法官審案，林鄭指行政主導不是等於干預香港司法獨立，因為特首有權也有責，她也要確保基本法貫徹落實。《基本法》第85條指，法庭判案不受任何干涉，因此必須確保司法機關審判獨立。

她又提到，有一段時間，社會對法庭的判案有意見，政府會一如既往尊重法庭裁，希望社會也不要肆意評論，因為法官有自己的宣誓過程，按照法律證據判決。在今日政治兩極化情況，更要把持原則，行政、立法、司法機關各司其職。

截至昨晚八點 逾119萬人網上預約登記檢測

【09:50】特首林鄭月娥表示，由9月1日開始的普及社區檢測計劃，截至昨晚8點，已有119.7萬人經網上預約登記，另有同樣的119.7萬人在過去7日已參與採樣，其中96.1萬人是經預約後去檢測，另有23.6萬人是walk-in (即場進入)。

預約檢測出席率高

林鄭說，經網上預約後進行檢測的百分比非常高，達92%，她衷心感謝市民支持，又提到市民每日walk-in比例增加，由最初的百分之18增至昨日的百分之26。而單看昨日有17萬人進行檢測，當中4.5萬人並無預約，即4人中有1人無預約下做檢測。林鄭表示，檢測中心在未來幾日會預留能力給市民walk-in做檢測，她呼籲市民可以在無需登記下直接去做檢測。

普測至今共找出16宗確診個案

對於有1500人重複做檢測，林鄭不認為是濫用服務，亦不認為是大問題，而在計劃中，政府共找出16宗確診個案。至於計劃會否再延長3日？林鄭說會視乎情況，政府會盡快公佈，但強調無論如何，檢測計劃最長只會做14日。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼