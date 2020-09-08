抗疫基金｜馬逢國提21建議救四大業界：希望專家能食人間煙火

本港新冠肺炎疫情持續，政府最快於本月底公布第三輪防疫抗疫基金。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國今日（8日）向政府提交21項建議，要求盡快推出第三輪基金，協助業界應對新一波疫情。 馬逢國要求，政府應為業界從業員提供短期失業援助，讓他們只要能提供失去工作的證明，不用經資產審查就可申領一定金額的現金津貼，為期最多6個月，他建議可參考保就業計劃的每月9000元資助。 對於政府今日才宣布重開大部分體育場地，是否已經太遲，馬逢國認為，政府是否張弛有度是見仁見智，他希望一眾專家「能食人間煙火」，因為不少業界從業員已失去工作和收入，家庭財政正面對極大危機。

馬逢國促請政府認為需要關閉的14類表列處所再次提供資助計劃，並考慮放寬健身中心的人數限制，令處所有更多空間賺取收入，減少虧蝕。（彭焯煒攝）

馬逢國指出，四大界別共有約40萬從業員，其中自僱人士佔超過10萬人，他促請政府認為需要關閉的14類表列處所再次提供資助計劃，並考慮放寬健身中心的人數限制，令處所有更多空間賺取收入，減少虧蝕。

政府應擴大為體育教練提供補助金申請資格

他又建議，政府應考慮開放轄下表演場地，以優惠價供藝團租用，作日常排練、網上表演或拍攝用途。政府亦應擴大為體育教練提供一次性補助金的申請資格，讓地區體育會等認可教練，以及持有其他專業資格的教練或導師也可申請補助金，並應考慮為各項體育比賽裁判提供資助。

電影業方面，馬逢國建議政府應考慮利用電影發展基金推動更多支援措施，包括考慮為電影界基層員工提供現金補助，以挽留人才。

對於因疫情而取消的大型活動及拍攝工作，令提供煙火及爆炸效果的製作公司也流失大量工作，馬逢國建議，政府應考慮為上述製作公司提供援助。煙火及製作公司東主陳力恒坦言，過去大半年已損失超過9成收入。

馬逢國建議政府應為參展商提供支援，包括全數資助參展商未來參加書展的費用。（彭焯煒攝）

倡政府應全數資助書展參展商費用

另外，因應書展延期至12月舉行，根據業界早前進行的調查，近半受訪參展商因預備書展而損失超過50萬元，馬逢國建議政府應為參展商提供支援，包括全數資助參展商未來參加書展的費用。

馬逢國指出，業界部份新公司於今年2月後才開設，未能趕及在3月底前設立強積金戶口，故未能受惠於政府保就業計劃，建議在6月底前設立的強積金戶口，相關公司若能提供過去數月的運作證明，經審核後同樣可獲資助。另外，政府應進一步放寬中小企融資擔保計劃下的「還息不還本」的期限，讓中小企能保留資金持續營運。



貝鈞奇：6球隊願完成本季港超聯 料需閉門作賽

足總主席貝鈞奇表示，希望港超聯能盡快復賽，完成本季餘下一半賽事，但目前只有6隊願意復賽，預計會以閉門形式進行賽事，屆時職、球員或需要按特定交通安排往返場地，亦要進行家居隔離。