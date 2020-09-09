吳文遠投訴三年前遭警員毆打　警列兩指控無法證實　吳已入稟索償

社民連吳文遠於2017年「七一」示威期間，被鎖上手扣帶上警車，他投訴期間遭警員毆打。《香港01》攝影記者當時拍攝到，警車內有人用手扯住吳文遠的頭髮，疑撼向窗邊。事隔近三年，投訴警察課去信吳文遠，兩項毆打、一項粗言穢語和一項行為不當的指控被列為「無法證實」，監警會審閱個案後，亦同意投訴警察課的調查結果。 吳文遠今天（9日）表示，已展開民事索償程序，向涉事警員索償，稍後公布詳情。

【吳文遠在警車上的遭遇連環圖】

吳文遠投訴兩名警員毆打他，其中他指「被投訴人一（警員一）」在警車上用腳踢他的胯下兩次，並投訴「被投訴人二」於警車上扯他的頭髮，並且把其頭部撞向警車的玻璃上。警察投訴課將兩項投訴列為「無法證實」。

其中就腳踢胯下的指控，投訴課指「被投訴人一（警員一）」否認指控，加上經詳細審視了吳文遠所提供的兩份醫療報告及有關人員的證供，由於沒有獨立證人或證據指出「被投訴人一」曾用腳踢其胯下，上述的醫療報告亦未能引證吳文遠的毆打指控。

至於扯頭髮和頭撞警車玻璃的投訴，警指「被投訴人二（警員二）」否認指控，經詳細審視吳文遠所提供的兩份醫療報告、相片、相關媒體的報道和有關證人的證供，認為經全面調查後，鑑於缺乏充分證據支持其指控。

同時，吳文遠投訴「被投訴人二（警員二）」涉行為不當，因「被投訴人二（警員二）」錯誤地指出吳已經被拘捕，此項投訴被裁定「無法證實」。吳文遠亦投訴「被投訴人二（警員二）」濫用職權，在沒有合法理據下使用手扣並押解吳文遠前往警署，不過投訴課指，警方在事件中需確保社會安寧不受破壞，警務人員有需要採取合適行動以避免任何在場人士破壞社會寧，故認為押解吳文遠至警署是恰當，因此項投訴被列為「並無過錯」。

吳文遠今天（9日）表示，已展開民事索償程序，向涉事警員索償，稍後公布詳情。吳文遠在七月入稟法院，被告為律政司司長、警員2295及警員15163。吳在入稟狀指，兩名警員在2017年7月1日於灣仔軒尼詩道138號，對他施用不合法的武力，認為屬侵權行為，違反普通法及人權法，行為令他身體受傷，故要求賠償，並認為政府亦應為這些行為負責。