教師節︳林鄭向老師致敬　教育局冀財會盡快審議公營小學薪酬

今日(10日)是敬師節，行政長官林鄭月娥及教育局分別向老師致敬，並表明會繼續盡力給予老師最有力的支援。 教育局指，教師專業發展專責小組去年提交報告中，有關理順公營小學校長和副校長薪酬及改善公營小學中層管理人手的建議，已得到立法會教育事務委員會及人事編制小組委員會的支持，政府會盡快將有關建議提交立法會財務委員會審議。

教育局表示會整體檢視各項可動用的資源，包括優質教育基金，進一步支援學校和老師推行電子學習。。(張浩維攝)

林鄭月娥在貼文中指，她已是第4年以行政長官身分向老師致敬。她表示，新冠肺炎疫情對教學帶來很大衝擊，在面授課堂停頓多時下，老師要想方設法，以不同模式協助學生在家學習，做到「停課不停學」。特區政府會繼續盡力給予老師最有力的支援。

教育局發言人呼籲所有學生、家長及社會各界人士趁敬師日向老師致意，感謝他們在過去大半年為確保學生能夠「停課不停學」而付出的心血和努力。局方指，不同程度的電子學習，混合其他在家學習的模式，可能會是教學的新常態。局方會整體檢視各項可動用的資源，包括優質教育基金，進一步支援學校和老師推行電子學習。

教育局指，教師專業發展專責小組已於去年向教育局提交報告，其建議獲得政府全面接納。其中有關理順公營小學校長和副校長薪酬及改善公營小學中層管理人手的建議，已得到立法會教育事務委員會及人事編制小組委員會的支持，政府會盡快將有關建議提交立法會財務委員會審議，期望措施能早日落實。

同時，教育局正為教師建立專業階梯，由二○二○／二一學年起，教育局會分別為新入職教師提供核心培訓課程、為在職教師提供培訓課程和資源，以及優化符合教師晉升要求的培訓。