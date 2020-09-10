恒隆地產「爆冷」奪美領館地　陳啟宗家族乃旺角平民商場大地主

恒隆集團（0101）以筍價25.66億元，購入南區壽臣山壽山村道37號地皮，即美國駐港澳領事館宿舍。恒隆地產已經20年沒有中標任何本港地皮，對上一次為2000年以25.8億元購得奧運站浪澄灣地皮，可說是 地產界的「格價專家」。 而原來恒隆集團陳啟宗家族，其生意業務一直與「平民」、「筍價」有淵源，旺角幾大平民商場，以至廚房必備的豉油醬料，都與他們有關係！

說到平民，外界可能不知道，原來超市、士多常見的醬料品牌淘大食品，與陳啟宗家族曾有一段深厚淵源。淘大前身是廈門兩間罐頭廠陶化罐頭食品及大同罐頭食品，兩間公司在1920年代合併業來港發展，成為淘大食品，而英文名Amoy就是廈門的舊稱。

淘大食品以釀製豉油見稱，後飲拓展其他業務，一度代理綠寶橙汁、百事可樂及美蓮達等汽水飲品品牌。而淘大與陳啟宗家族的恒隆集團（0010）發展關係，始於1978年。

恒隆與淘大食品合作 工業村重建成淘大花園

1954年，淘大在佐敦谷建立淘大工業村，同年在香港上市。到了70年代，淘大將部份廠房遷至荃灣九咪半，並結束綠寶汽水廠業務。

1978年，恒隆集團看準時機，以2億元向淘大購入淘大工業村地皮，發展成大型私人屋苑，即是九龍東地標屋苑淘大花園。雙方合作成功，恒隆集團在1980年收購淘大食品63%股權，淘大成為恒隆的子公司。

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淘大一度成為子公司 1991年分道揚鑣

淘大食品本業當然是豉油醬料，另一為人熟識的是急凍點心食品。恒隆收購之後兩年，1982年併購了皇龍點心，以拓展急凍點心出口業務。

80年代地產事業興旺，恒隆集團改組，將上市公司淘大食品改組為淘大置業，專注於地產發展，到了1991年，食品業務出售予法國達能集團，自此與食品業務分離，並在2002年改名為恒隆地產。

九華徑換地建瑪嘉烈醫院 成為恒隆發蹟地

而恒隆集團陳啟宗家族，發蹟史亦頗為「貼地」。陳啟宗的父親陳曾熙、叔叔陳曾燾，1950年代成立發展公司，最初承接政府與其他地產商的建築工程，後來收購荔園附近九華徑的土地。1960年代與政府換地，以興建瑪嘉烈醫院，並換得何文田土地，發展了恆信園。經此一役，恒隆集團得到飛躍發展，1970年代拓展其他業務，引入日本乾洗技術，成立恒隆白洋舍。後來恒隆在「發蹟地」九華徑再度發展私樓，即為1977年入伙的荔灣花園。

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與其他公司合作 發展德福花園、康怡花園

恒隆與淘大合作的經驗，影響後來的發展策略，例如1989年落成的大興花園，就是與大興紡織合作發展。

與其他公司合作，可以互補優勢，這一策略成為恒隆集團常用的發展方法。恒隆在港鐵（0066）沿線發展大型屋苑，除了淘大花園，還有德福花園、康怡花園、康山花園、修頓花園等，均與其他企業合作興建。

與長實聯手重建 旺角中心成年輕人熱門購物點

恒隆集團的鐵路沿途線合作計劃，還包括商業大廈，當中以旺角中心（簡稱「旺中」，現名為「旺角新之城」）最為小市民熟悉。旺角中心前身為邵氏大廈，因地產工程而要拆卸。恒隆與長實在1979年投得項目發展權，1982至1983年落成旺角中心一及二期，主要租戶為大華國貨，並有大量小商店。恒隆在1998年出售旺中商場，但小店林立的傳統布局一直維持至今，是平民及年輕人最熱門購物地點之一。

持有旺角雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心

而恒隆的旺角平民布局，不僅旺中一地。旺角幾大平民商場包括食肆林立的雅蘭中心、學生買衫至愛的家樂坊以及時尚服飾、珠寶、眼鏡店熱店荷李活商業中心，均是恒隆旗下物業，可說是區內平民商場大地主。

恒隆集團亦有高檔商場如Fashion Walk、山頂廣場，是該集團的標誌式物業。而集團多年來保留着「貼地」的物業，可見高低檔商場並行發展的特色。