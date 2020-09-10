譚香文被指以鍾劍華名義籌款　譚：為青年籌費用　鍾澄清全不知情

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華今（１０日）在facebook表示，社交平台出現一個名為「鍾劍華教授網絡動員支援小組」的專頁，該專頁早前發文呼籲市民參加「香港兒女打氣計劃」，捐款十元可取得口罩袋及資助年輕人。 根據貼文截圖顯示，該籌款活動的貼文由黃大仙區議員譚香文發布。鍾劍華回應稱，該支援小組不是他開設，他完全沒有參與這個小組的任何工作，此籌款活動的貼文發表前並無得到他的同意，事前亦沒人知會他，「其實以這個支援小組的名義籌款，又冇得到我個人同意！用咗我個名，我自己又從來唔知情，係咪有啲過分呢？」 譚香文接受《香港01》查詢時表示，該支援小組由其他人在一年多前設立，其後有人委託她成為管理員，故她一直有在專頁發文。對於這次發布籌款活動的貼文，譚香文稱，活動目的是希望為年青人籌生活費，稍後會通知鍾劍華向他解釋事件。

根據貼文截圖顯示，該籌款活動的貼文由黃大仙區議員譚香文發布，鍾劍華回應稱，該支援小組不是他開設，他完全沒有參與這個小組的任何工作，此籌款活動的貼文發表前並無得到他的同意，事前亦沒人知會他。（鍾劍華facebook）

譚香文續指，該支援小組由一名叫何生的人成立，當時鍾劍華遭前特首梁振英控告誹謗，何生其後設立專頁並委託她作為管理員。譚香文稱，專頁內的貼文部分由她發佈，部分由其他人發佈。對於這次籌款活動，她強調是為年青人籌款，接受款項的「我愛鑽石居民協會」與她無關，是由其他民主派市民設立。

鍾劍華接受《香港01》查詢時表示，約兩年前有人透過網上聯絡，希望以其名設立一個支援小組，鍾劍華稱不認識對方，但見該專頁不涉及金錢及不當行為故未有進一步理會。惟他稱昨日有人通知他，譚香文用專頁發起籌款活動，故他認為必須要澄清。

鍾劍華質疑該籌款是魚目混珠，他不敢肯定這個籌款活動的真偽，重申自己事前毫不知情。他又指，近數月原是接近選舉的日子，該專頁有不少譚香文自己的貼文，直言該小組「支援佢多過我」。