保安局未收台扣五港青訊息　消息：只能不點名呼籲勿窩藏香港罪犯

台灣中央社今晚（13日）引述消息人士報道，證實有5名偷渡到台灣的港人被扣押，暫未有獲釋消息，但指其處境不至於被「軟禁」，亦未如外間傳言般被中斷聯絡管道。早前台灣媒體工作者鐘聖雄指，有5名港人「扣在陸委會手上」兩個月。台灣陸委會回應時稱，流傳的訊息或有其特定目的，希望外界勿作不必要的揣測。 本港保安局表示，港府沒有收到報道所指的台方截獲逃犯相關信息，呼籲其他司法管轄區採取明確的立場，不要窩藏任何在香港涉嫌罪案的罪犯，並將他們送回香港。港府消息指，事件暫時未有人要求他們跟進事件，難以貿然向台方提出要求，並預料即使提出亦無用，故只能不點名作相關呼籲。

港府消息人士指，港府難以單憑媒體報道，向台方提出要求，加上台灣陸委會並無證實任何事件，港府只能「見步行步」，回應時亦只能不點名作出呼籲。（資料圖片）

保安局回覆查詢指，特區政府沒有收到報導指台方截獲逃犯的任何信息，強調各負責任的司法管轄區應相互合作，以打擊跨境罪行；又表示制止從案發的司法管轄區逃走的罪犯，不讓他們逍遙法外，是國際認同的義務。

保安局呼籲其他司法管轄區採取明確的立場，不要窩藏任何在香港涉嫌罪案的罪犯，並將他們送回，又指港府已隨時準備有關人士回港，並對他們依法處理。

港府消息：台方不正面回應 提出要求亦無作用

有港府消息人士指，一般而言，截獲偷渡者的政府應向他們來源地的政府通報事件，以今次事件為例，台灣當局如截獲偷渡港人，應通知香港經濟貿易文化辦事處，但台方至今未向他們發通知，亦未收到相關人士家人向港府尋求協助。在沒有「苦主」求助下，港府難以單憑媒體報道，向台方提出要求，加上台灣陸委會並無證實任何事件，港府只能「見步行步」，回應時亦只能不點名作出呼籲。

消息人士推測，陸委會態度似乎有心不正面回應事件，因為台方一旦按程序交出偷渡者，將被批評不支持香港示威者；但礙於相關人士非法入境，他們沒有政治庇護等法例下，亦非難民收容港，如果公開提供協助，亦很可能受到國際社會壓力。而在台方有心不回應的情況下，港府只按媒體報道向台方提出要求，亦無實際作用。