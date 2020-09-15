直播｜林鄭：全民檢測最重要感謝中央支援　下午公布抗疫基金3.0

歷時14日的全民檢測昨日（14日）正式結束，截至昨晚8時，累計完成約178萬個樣本的檢測。特首林鄭月娥今早（15日）出席行政會議前見記者，預料會回應今次計劃成效，以及12名港人上月涉嫌潛逃台灣時被廣東省海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所一事。《香港01》將提供直播。 林鄭月娥表示，參與全民檢測令家人、同事安心，亦是為抗疫工作出一分力，她感謝6000多名醫護人員、4000名公務員擔任支援工作，她高興市民認為人員表現專業，不如有些人嚇唬般很痛、增加感染風險。她稱最重要是感謝中央支援，每日進行十萬計檢測，短時間提高香港的檢測能力，否則檢測工作難有成效。 她指有關工作得到中央領導人重視，由港澳辦協調，多個中央部委包括衞健委、香港中聯辦等都有提供幫助，又稱讚內地檢測人員工作刻苦，令市民非常感動。

▼市民及官員參與全民檢測計劃情況▼

+ 11 + 11 + 11

下午記招公布新一輪防疫措施

【10:02】至於12港人被扣押問題，林鄭指事件本質是有人偷越國境罪，屬內地司法管轄區問題，由內地處理非常恰當。林鄭指，當中只有一名港人涉違反港區國安法，強調有需要以正視聽。

【09:59】林鄭指，有關檢測計劃的成效、經費等後續問題，明白傳媒有很多資料想要了解，但由於檢測工作尚有工序未完成，今日下午會召開記者會進一步交代。此外，下午的記者會也會公布下一階段，即由本月18日起的新社交距離措施。

另外，政府今日下午也會公布防疫抗疫基金3.0的內容。林鄭表示，第1及第2輪基金大部分工作都已順利展開，其中第2期保就業計劃，收到15萬8千多名僱主申請，總數比第一期少6%，但其實有一部分原因是初時可能有部分僱主不了解申請資格，以至不獲批。在申請第2期保就業計劃的僱主中，有150,145名僱主，上期申請也有獲批。她期望，相關部門同事可加快本期計劃的審批，讓資盡快去到有需要的僱主手上。

▼12被捕港人家屬記者會情況▼