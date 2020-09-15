直播｜抗疫基金3.0出爐　動用130億元採購疫苗

行政長官林鄭月娥今日（15日）下午3時半公布第三輪防疫抗疫基金、限聚令最新措施，以及總結全民檢測工作。消息指，政府將會公布酒吧、卡拉OK等場所將會重開，兩個主題樂園亦可各自宣布重開時間表，酒吧、食肆堂食時間延長至午夜12時。 林鄭月娥表示，全民檢測昨晚圓滿結束，隨著公共服務今日恢復、中小學下周復課，希望標誌第三波疫情受控，但強調不能掉以輕心。她指，中央支援特區抗疫有三個項目，包括全民檢測，指計劃在香港前所未有，她感謝醫護人員及支援人員，並特別感謝內地核酸檢測隊500多名成員。 公務員事務局局長聶德權表示，14日全民檢測計劃化驗了178萬個樣本，如沒有中央支持設立實驗室及內地檢測人員，香港無條件做到，感謝中央大力支持。 他指計劃合達到政策目的，找到確診個案，亦令市民明白檢測安全方便，並建立了採樣人員網絡。至於實驗室以外開支，包括保安、物流、租用場地、防護裝備、支持人員工資等，估算開支5億3千萬元，由港府負責，未計中央承擔的實驗室開支及檢測人員費用。

正採購疫苗 安老院舍員工、醫護優先

【16:04】世衞評估疫苗在2021年中廣泛採用的機會較微，政府會採取兩大措施，包括向全球採購合作採購35%人口用量的疫苗，並聯絡各地廠商預先訂購，會簽訂保密協議，冀盡快向立法會財委會申請撥款。疫苗將提供優先群組，包括安老院舍員工、長期病患者、醫護人員等。

本地疫苗方面，政府已撥款2,950萬元支援兩間大學研發本地疫苗。

▼兩個主題樂園周五重開▼

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聶德權：全民檢測港府開支5.3億元

公務員事務局局長聶德權指，全民檢測開支方面，由特區政府負責的部分，包括招募醫護、支援、保安、物流、網上登記等的工作人員；租用中心、提供裝備、定時清潔等硬件服務。累計開支一共5.3億元，其中3.7億元，即七成左右，是支付予醫護人員、檢測中心工作人員的酬金。

放寬堂食至晚上12小時 重開多類場所

【15:52】食物及衛生局局長陳肇始表示，普及計劃已進行178.3萬個檢測，當中32個陽性，有5個與一般檢測重疊，另有87個緊密接觸者之中5人確診確診，直接及間接識別42個個案。她指，普及計劃成功找出隱形患者並截斷傳播鏈，提供較有系統的數據，會進一步分析人口特徵，幫助政府安排下一步工作。

陳肇始表示，最新放寬社交距離措施包括延長餐飲處所營業時間至午夜，開放酒吧、酒館、卡拉OK、樂園等場所營業，但重申要嚴格執行防疫措施，本周五（9月18日），維期7日。

【15:50】林鄭月娥表示，大規模普及社區檢測計劃昨日完滿結束，而今日公共服務已回復正常。此外，今日是自7月第三波疫情爆發以來，本地首次0確診，希望這是標誌第3波疫情已受控，讓市民回復正常生活，但強調不可掉以輕心，市民要緊守防疫措施，政府會嚴陣以待。她希望，可為航空、酒店、旅遊等受重創行業，盡快爭取適當有序通關。

她再次感謝中央的支援工作，其一是檢測計劃，因為如此大規模的檢測，在香港前所未有，感謝170多萬參與檢測的市民，以及數千醫護、現任及退休公務員的協助。林鄭重申，是次國家衞健委派出內地核酸檢測支援隊共579人，工作得到中央領導人高度重視。

此外，亞博館的臨時兩層醫院也得到中央協調支援；至於社區治療設施，大部分前期設計工作已完成，深圳市政府獲中央認可提供援助，質量符合香港標準。由發展局局長牽頭的工作小組，籌備工作已進入最後階段，設施很快就可動工。

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首輪基金300億元 第二輪加碼至1375億

政府在疫情爆發之初推出第一輪300億元防疫抗疫基金，2月21日在立法會財委會通過，當中最大宗為47億元加強支援醫管局抗疫工作，其次為33.48億元補貼運輸業界，另有支援本地口罩生產等。

到了4月18日，財委會再通過第二輪1,375億元防疫抗疫基金措施，包括811.5億元「保就業」計劃，另有60億元予政府各部門創造職位，而遙距營商計劃亦有撥款15億元。該次措施再向客運業界補貼35.16億元，餐飲處所社交距離計劃撥款95.2億元，而紓緩建造業措施亦有61.95億元撥款。