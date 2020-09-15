立法會財委會下周五審抗疫基金3.0　明日大嶼前期研究或「插隊」

政府今日（15日）正式公布推出第三輪防疫抗疫基金撥款，涉款240億元，財政司司長陳茂波表示，政府會向財委會申請向防疫抗疫基金注資54億元，並向申請追加撥款約117億元，以作採購預防疫苗及進一步支援醫管局應對冬季服務高峰期或下一波疫情用途。 立法會財委會主席陳健波透露，政府將於本周內向議員提交相關文件，並已定於下周五（25日）召開特別財委會審議54億元撥款，期望能於一日內完成審議。 陳茂波在記者會上指，「明日大嶼」仍在前期研究撥款階段，開支僅數億元，政府認為即使面對嚴峻財政狀況，基於社會長遠好處，重要基建仍會按計劃進行。由於有關撥款早已放在財委會議程之上，據悉政府對此非常有決心，料有機會在立法會復會後，將「明日大嶼」調前審議，以免夜長夢多。

「明日大嶼」填海興建中部水域人工島前期研究撥款，涉約5.5億元，項目在去年5月已獲立法會工務小組通過，及後提交財委會審議，但在原定今年完結的財委會會議上，最終仍趕不及通過有關撥款，本已告「胎死腹中」，但由於現屆立法會將延任不少於一年，「明日大嶼」前期研究撥款連同其餘12個項目將「重生」，但相關撥款仍排在議程最後一項。

消息指，政府非常有決心推動「明日大嶼」願景，加上陳茂波今日表明，在經濟衰退時，政府若然能採取逆周期措施，對支撐經濟非常重要，而「明日大嶼」前期研究開支僅數億元，政府認為即使面對嚴峻財政狀況，基於社會長遠好處，重要基建仍會按計劃進行，可見政府已決定繼續「去馬」。

民建聯及工聯會尚未表態 「明日大嶼」​撥款仍有暗湧

雖然排在「明日大嶼」前的項目主要是多個涉及人事編制的撥款，但為免夜長夢多，據聞政府有意將「明日大嶼」調前審議，以免泛民為力阻撥款而「拉布」。但消息人士同時指出，政府仍未「數夠票」，目前只有經民聯及自由黨表明支持撥款，民建聯及工聯會等尚未表態，撥款能否順利通過仍有暗湧。

新民黨主席葉劉淑儀認為，「明日大嶼」前期研究撥款不能有效擴張經濟，因為5億元的撥款不能到達普羅市民手上，「只係盧偉國的界別（工程界）及高級顧問公司有受惠」。她又指，現時審議的只是前期研究撥款，需要很長時間才能見到經濟成效，在過程中更有機會被司法覆核，「動輒拖多兩三年」，故對此項目有一定保留。