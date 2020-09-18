12港人潛逃｜李宇軒家人發聲明：三星期沒有消息　促保障基本人權

12名港人上月疑潛逃台灣期間被中國海警截獲，目前扣押在深圳鹽田區看守所，內地公安局指，他們涉嫌干犯偷越國家邊境罪。 其中一名港人為涉嫌違反《國安法》獲保釋的「香港故事」成員李宇軒，關注李宇軒的 facebook 專頁「Andy is Missing」昨晚（17日）刊出其家人發出的英文聲明，指家人已長達3個星期沒有其消息，「不知道他在經歷的事情，真是很痛苦」，希望國際社會關注事件，並促請中國當局在李被拘留期間，保障其人身安全及維護其人權，並要求容許李宇軒接觸他的律師。

關注李宇軒的 facebook 專頁「Andy is Missing」17日晚上刊出其家人發出的英文聲明。（Andy is Missing Facebook）

文章有提及李宇軒被捕後其家人的感受及李的為人，文中指，當這艘船被中國海警攔截時，他必定感到很絕望，而家人自上月27日起，就失去李的消息，無法得知其安全，連其基本權利也不知道有否受到尊重。家人指，李宇軒原本是一位普通的年輕人，熱愛動漫，亦是一個出色的電腦程式設計師，並建立了成功的資訊科技業務。

家人續指，李宇軒原本可以選擇置身事外，不參與香港的社會運動，但由於他不是「鍵盤戰士」，亦如同其他年輕人一樣，信奉自由、正義、民主和人權，因此仍決定走上抗爭之路。

家人對李宇軒被政府以《國安法》拘捕，感到非常震驚，亦難以想像李宇軒經歷的絕望，「不知道他在經歷的事情，真是很痛苦」(It is pure anguish to not know what Andy is going through right now.)，而李宇軒選擇離港，反映李和另外11名港人對香港的法律制度完全失去信心，對他們而言，選擇最危險的道路，是自由生活的唯一希望。

文中總結，希望國際社會可與李宇軒站在一起，並在他被中國拘留期間維護其基本人權。