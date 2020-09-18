復課將至　民建聯網上調查　近九成家長望所有教職員參與檢測

9月23日起本港學校將分階段復課，民建聯在網上進行問卷調查，在9月15至17日訪問了1,324名幼稚園及中小學家長意見。該黨立法會議員柯創盛今日（18日）在記者會指，逾半家長認同9月23日起分階段復課，但近七成半家長擔心復課造成新一輪傳播，更有近九成家長希望所有教職員可參與檢測。 民建聯建議政府推出三項措施，包括讓所有教職員接受檢測、增加恆常檢測能力，並向全港學校發出疫情相關的措施指引，例如若有學生感染時如何應對及提供防疫裝備。

民建聯建議政府推出三項措施，包括讓所有教職員接受檢測、增加恆常檢測能力，並向全港學校發出疫情相關的措施指引。（周禮希攝）

民建聯立法會議員鄭泳舜舉例指，新加坡亦曾要求所有幼稚園及教育機構接受檢測，認為港府應長遠推出免費檢測計劃予全港學童。他又指，食衞局雖已表示會增加檢測點，但民建聯認為有必要恆常增加檢測能力，而有關檢測診所服務時段太短，希望有地點可全日提供檢測服務取樣本瓶等服務，並擴大高危群組檢測。

民建聯的調查指，家長最擔心午膳用餐，有84.59%受訪者認為感染風險較高，其次為68.58%的校內集會。至於如何減低風險，77.27%家長認為應加強課室消毒，其餘保持社交距離、教職員完成檢測的措施，亦有七成多受訪者支持。張國鈞指，相信教職員參與檢測有利無害，希望各校校長身體力行，推動檢測。