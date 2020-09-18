民研：六成人同意港府應要求內地移交12人　涂謹申批港府雙重標準

12名港人涉嫌潛逃台灣時被廣東省海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所接近一個月，惟家屬委派律師仍然未能接觸被捕者，委派律師甚至受到壓力要求放棄跟進事件。香港民意研究所今日（18日）公布新一輪的意見群組調查，調查於本月14日至17日進行，共有12696人接受訪問。調查結果顯示，91%民主派支持者同意港府應向內地政府要求從速移交涉嫌偷渡的12港人，反對的民主派支持者佔5%。非民主派支持者方面，30%受訪者同意港府從速移交應要求內地政府從速移交12人，反對的有57%受訪者。經過加權後，合計有60%受訪者同意港府應向內地政府要求從速移交12人，反對的有31%。 民主黨立法會議員涂謹申表示，上述結果反映港人清楚地希望香港政府應要求內地移交12港人，認為港人看重香港人此身份，所以關注12名被捕者。他指12港人只是涉嫌犯下越境罪，質疑該罪不是嚴重罪行，內地政府應該將他們遣返到香港。涂謹申又舉例有5名港人疑偷渡至台灣，保安局局長李家超就開口要求台灣當局將他們送返香港，但處理12港人案件時就說要尊重內地法律，批評港府雙重標準。

涂謹申表示，政府對法庭有責任，法庭發出通緝令後，港府就要緝拿歸案。（劉錦華攝）

涂謹申表示，政府對法庭有責任，法庭發出通緝令後，港府就要緝拿歸案。他舉例本土民主前線前成員黃台仰當日缺席聆訊，其後於德國出現，當時港府就去信德國政府要求「交人」。涂謹申認為港府未有積極尋求內地政府移交12港人，市民是看得出港府不是一視同仁及態度一致。他又批評政府「無理由連出封信都唔會」，現時僅有入境處幫助家屬將信件交給12港人，惟此舉只是「做信差」，降低了自己的角色。

涂謹申又指，家屬聘請的內地律師被拒絕與12港人見面，亦有律師會、政府部門勸退律師，並由官方指派律師，無法代表被捕人權益，12港人甚至是音訊全無，他指這些情況都令港人對內地制度有保留。他稱家屬擔心內地政府以國家安全罪行控告他們，並將他們在香港的行為交給內地法庭審理。



對於其中一名被捕者李宇軒的家屬於社交媒體開設專頁，要求國際社會關注12名港人，涂謹申認為每個家屬各有看法，有些家長可能擔心國際關注會造成反效果，認為他們有行動的自主權，會尊重他們的行動。