12港人潛逃｜李家超：被捕人身體狀況良好　已按當局名單揀選律師

12名港人上月底涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，現被扣押在深圳鹽田區看守所。保安局局長李家超接受《無綫新聞》訪問時指，12名港人身體狀況良好，現時已按當局提供律師名單揀選兩名代表律師，並已向內地跟進律師資料，供被捕人家屬聯繫。

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對於部分被捕人家屬要求當局提出證據，確認當事人事發時位置及是否安全，李家超強調，特區政府無探視權，恐怕未能處理。至於能否提供律師予家屬聯繫，保安局局長李家超則表示，政府已經將要求向當地的執法部門反映，但當地執法部門須按自己法規辦事，強調港府要尊重內地做法。

李家超又認為，港人熟悉的是普通法系，亦即香港的法律制度，但外地有自己的法律法規，港府只能在他們的法律法規中，盡量爭取港人的權益，但不能要求一定要符合香港一貫做法。

至於有消息指，有5名港人被指7月涉嫌偷渡到台灣被捕，李家超表示至今仍未收到台灣回覆，只能盡力跟進。

協助被捕者家屬的立法會議員涂謹申指，政府一直知道被扣留人士的家屬已委託內地律師，而律師尋求面見被捕港人遇上種種困難和阻滯，但政府卻沒有向內地反映家屬處境和要求，保障港人在內地應得的法律權利。又認為特區政府看來沒有盡力確保被捕人已知悉家人已為他們聘請律師的事實，讓他們可行使自由選擇律師的權利。

朱凱廸：港府完全接受中方剝奪12港人會見「家屬律師」的基本人權

立法會議員朱凱廸回應李家超《無綫新聞》訪問表示，李家超所指「全部人按當局提供律師名單揀選代表律師，已向內地跟進律師資料，供被捕人家屬聯繫」，代表特區政府完全接受中方以「官派律師」剝奪被扣留人會見「家屬律師」的權利。朱凱廸質疑，李家超如何肯定12名港人知道有「家屬律師」的存在，或是如何肯定他們出於自願，選擇捨「家屬律師」而取「官派律師」，而非受威脅下作出決定。

朱凱廸指，家屬律師會見被扣留人的權利，本是受到中國《刑事訴訟法》保障。由於家屬在判刑前都不能與被扣留人見面，律師是唯一的資訊溝通中介，因此律師能否真確代表當事人利益，至關重要。強逼被扣留人接受代表中方利益的官派律師，並藉此拒絕家屬律師接觸當事人，一直是中方企圖封鎖信息的慣技。

朱凱廸重申，家屬由始至終的要求，都是讓12人可與家屬委託的律師會面，因為這是最基本的人權保障，批評特區政府不單不幫忙，李家超更混淆視聽，助紂為虐，指李家超可恥至極。