立法會延任｜近80名區議員聯署提三大理據　促民主派杯葛議會　

民主派議員委託香港民研進行的民調周一（21日）展開，近80名區議員近日向全體民主派立法會議員發聯署信，要求杯葛「違憲議會」，拒絕「委任」，並提出三大理據，包括延任議會「違憲」、未獲人民授權等，呼籲民主派議員勿輕率決定。聯署人又邀請泛民會面，強調「以坦誠交流為要，謀求共識為尚」。 參與聯署的區議員暫時有78人，當中主要為自稱本土派或抗爭派中人，不少都曾參加7月民主派初選，或是有意參選新一屆立法會的人士或其支持者，例如屯門區議員張可森、元朗區議員王百羽、中西區區議員梁晃維、荃灣區議員岑敖暉等。

+ 3 + 3 + 3

聯署信指延任議會違憲，理據包括《基本法》第68條訂明立法會由選舉產生，而第69條則訂明立法會除第一屆任期為兩年外，每屆任期4年；他們認為人大決定將立法會延長任期「不少於一年」直接違反了《基本法》，「所謂延任的議會亦將會是一個違憲議會」。

信中又指，各立法會議員一旦接受委任，即認可並授權中共向外宣稱延長任期合憲合法合理。信中強調，2016年第六屆立法會選舉時，人民清楚授權各議員出任4年立法會議員，授權至今年9月為止，此後議員再無人民授權，一旦接受「委任」，即認可「違憲議會」，亦為「萬年國代」鋪路。

民主黨委託香港民研進行去留民調。（資料圖片／黃舒慧攝）

指留守議會作為有限

對於部分議員希望留守議會戰線，聯署信表示非常理解，但認為議會在建制派多數把持，加上政府不斷干預的情況下，民主派根本無法作為，認為這正是民主派追求「35+」，嘗試扭轉局面的初衷，認為少數民主派議員留任的作為空間十分有限。