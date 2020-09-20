12港人涉潛逃｜家屬到警總報案　要求海事處調查及交代截獲位置

12名港人疑潛逃台灣時被中國海警截獲，目前扣押在深圳鹽田區看守所，12人涉嫌偷越國家邊境犯罪，被公安局採取刑事拘留強制措施，部分被捕者家屬今日（20日）到警察總部報案，《香港01》將提供直播。

協助家屬的本土派鄒家成指，家屬委託的律師未能探訪被捕者，質疑當局稱12人安全是否屬實，故今日到警總報案。他要求政府派員面對面探訪12人，確保他們安全，又要求海事處公開交代12港人雷達資料、被截獲位置等。立法會議員朱凱廸指，12名港人在哪個水域被截獲是案件關鍵因素，要求海事處交代詳情。

其中一名被捕者的李子賢爸爸稱，8月底曾向警署報案，希望政府「幫我搵返個仔返嚟」，又指即使不能探訪，亦希望當局可提供被捕者的最新相片或信件。