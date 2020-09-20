12港人涉潛逃｜家屬到警總報案　要求海事處調查及交代截獲位置

撰文：吳倬安
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12名港人疑潛逃台灣時被中國海警截獲，目前扣押在深圳鹽田區看守所，12人涉嫌偷越國家邊境犯罪，被公安局採取刑事拘留強制措施，部分被捕者家屬今日（20日）到警察總部報案，《香港01》將提供直播。
協助家屬的本土派鄒家成指，家屬委託的律師未能探訪被捕者，質疑當局稱12人安全是否屬實，故今日到警總報案。他要求政府派員面對面探訪12人，確保他們安全，又要求海事處公開交代12港人雷達資料、被截獲位置等。立法會議員朱凱廸指，12名港人在哪個水域被截獲是案件關鍵因素，要求海事處交代詳情。
其中一名被捕者的李子賢爸爸稱，8月底曾向警署報案，希望政府「幫我搵返個仔返嚟」，又指即使不能探訪，亦希望當局可提供被捕者的最新相片或信件。
▼12被捕港人家屬記者會情況▼
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李家超昨稱被捕者已選律師 家屬質疑「官派律師」
保安局局長李家超昨日（19日）表示，12名港人身體狀況良好，現時已按當局提供律師名單揀選兩名代表律師，並已向內地跟進律師資料，供被捕人家屬聯繫。
對於部分被捕人家屬要求當局提出證據，確認當事人事發時位置及是否安全，李家超強調，特區政府無探視權，恐怕未能處理。至於能否提供律師予家屬聯繫，李家超指，政府已經將要求向當地的執法部門反映，但當地執法部門須按自己法規辦事，強調港府要尊重內地做法。
被捕人士的家屬在Facebook專頁「12港人關注組」發聲明，指對於李家超的說法感到錯愕嘩然，強調早前已多次表明拒絕「官派律師」，促請當局立即讓家屬委託的律師面見被拘留者。