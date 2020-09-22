課程檢討報告丨通識維持必修　梁美芬：極失望　批「換湯不換藥」

學校課程檢討專責小組去年6月底至10月中進行為期3個月的公眾諮詢，今日(22日)向教育局提交檢討報告。專責小組建議把通識科維持必修必考，專題探究改為選修，並支持通識教科書納入現行的課本送審機制。 經民聯立法會議員、關注通識教育聯席會議召集人梁美芬表示，樂見專責小組汲納其意見，包括減少學習範圍、教科書強制送審。對於小組建議把通識科維持必修必考，把專題探究轉為選修，梁美芬表示極之失望，批評今次改革「換湯不換藥」。

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梁美芬呼籲教育局取消通識作為必修，讓學生在專題探究課上作開放性探討，達到「愉快學習」的效果，惟小組認為有關做法令教師工作量太繁重，保留填鴨式教育般的考核範圍，認為有關決定不符合社會人士對改革通識科的期望。

她批評今次改革「換湯不換藥」，又指通識科發展至今成為高度爭議性學科，因為其成果與初心背道而馳，師資質素沒有保障，有老師高度參與政治運動挑釁仇恨，當中不乏通識科老師及學校管理層。梁美芬要求教育局就通識科改革諮詢社會人士、家長及未來僱主，並交代如何確保師資質素。

報告指不適用新近事件作題材 黃碧雲:斬腳趾避沙蟲

民主黨立法會議員黃碧雲回應指，他們歡迎檢討報告將通識科保留為4個核心科之一，繼續必修必考，保留現有評分安排。不過黃表示反對報告提倡將教科書強制送審，因為不少老師都擔心這會成為政治審查，篩選，而由誰評審，假如被篩選的理由更是無從得知。她又相信，如果只有少數人負責審查，由那個出版社出版，教科書都會是同一說法，認為效果與通識的教與學背道而馳。

對於報告指，新近發生的事件尚在發展當中，不適宜用作科目的探究題材，黃碧雲認為新近發生的事才最受學生關注，對學生建立自己看法，搜集資料等最有效，認為回避是「斬腳趾避沙蟲」，又指爭議性無可避免，例如歷史有時亦有爭議。黃碧雲認為，重點是讓老師有足夠支援處理教學的正反意見，不應等議題「成熟」才可討論，希望政府作詳細考慮。

至於通識科的獨立專題探究（IES）方面，小組建議容許學生選擇不進行。黃表示，知道教育界有很多不同意見，但她認為IES轉為選修將破壞通識科的完整性，建議局方多聽前線老師意見，並提供更多支援讓老師有更多資源指導。