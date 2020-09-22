《大公報》轟司法機構傲慢　律師會：不接受純據政見而作的抨擊

《大公報》昨((21日)發表社評，題為〈司法機構不能成為「獨立王國」〉，以千字篇幅批評司法機構憑藉「司法獨立」態度傲慢，文中更點名指裁判官林子勤和何俊堯是「黃法官」，作出「荒唐判決」，又形容司法機構不受公眾監督，是「水潑不進、針插不入的獨立王國」。 香港律師會今日(22日)發聲明反駁，強調純粹根據政見而作出不公平和無事實根據的評（抨）擊，都不能接受。並強烈譴責一切企圖破壞司法尊嚴和獨立的行為，又指對判決不滿的當事人而言，恰當的途徑是就該裁決提出上訴。

《大公報》發表社評，題為〈司法機構不能成為「獨立王國」〉，以千字篇幅批評司法機構。

香港律師會重申，法院的工作是根據法律，不論事件的性質以及當事人，公平公正地就特定案件的法律問題和事實進行裁決。又指如果法院在初審時就法律問題已作出裁決，對判決不滿的當事人而言，恰當的途徑是就該裁決提出上訴。

律師會又指，任何人均不應發表或作出會破壞或被視為破壞香港特別行政區司法獨立及法治的言論或行為，重申司法獨立及法治乃香港特別行政區普通法制度的基礎。香港律師會全力維護法治，並強烈譴責一切企圖破壞司法尊嚴和獨立的行為。

《大公報》日前在題為〈司法機構不能成為「獨立王國」〉的社評中炮轟「警方拉人，司法放人」的情況持續，又指控司法機構憑藉「司法獨立」態度傲慢，「不把民意當一回事」。

社評中點名形容裁判官林子勤和何俊堯是「黃法官」，作出「荒唐判決」，「裁判官何俊堯被指輕判或放生九宗涉暴亂的被告，非但沒有受罰，反獲加薪晉級」，文中形容一切司法亂象的根源，都在於司法機構高高在上，不受公眾監督，「凡是針對法官的投訴，都由同級的首席法官處理，『自己人查自己人』，產生利益衝突是必然的」，認為香港司法機構被指是「水潑不進、針插不入的獨立王國」，「難道僅僅是偏見」？