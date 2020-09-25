直播｜民主派包圍張建宗要求局方見12港人家屬　張建宗3度避走

立法會財務委員會今日（25日）舉行會議，討論政府防疫抗疫基金、新冠病毒疫苗採購及注射，以及為居於廣東省的醫管局慢性病患者提供疫情期間診症服務的特別支援計劃，均受到外界關注。 政務司司長張建宗今早抵達立法會時被民主派議員包圍，民主派要求特區官員到深圳探望被拘留的12名港人，並親自與相關家屬會面。民主黨林卓廷、胡志偉等人高舉標語及叫口號，張建宗退避至官員休息室及閑置的會議室3，其後再折返召開財會的會議室1。張建宗其後表示，會考慮議員的意見，又指入境處已經與家屬有聯繫。

【10:00】會計界梁繼昌問及，政府能否承諾未來不會加稅、不會再有下輪抗疫基金，以及未來不會進行明日大嶼計劃，張建宗表示，有關加稅問題是由財政司司長負責，相信會在下年財政預算案有所交代，但強調任何政府官員現階段都不能承諾不加稅。至於會否有下輪抗疫基金，則要視乎未來疫情而定。

有關明日大嶼計劃，張建宗澄清，現時並非要立即花費數千億元填海，「十劃未有一撇」，而是要先撥款5億元作前期研究，發展局局長黃偉綸表示，政府未來將會聚焦如何為計劃融資，並非一定要由政府全數支付，而有關計劃可為香港製造20萬個就業機會，並非其他方案可容易取代。

【09:45】資訊科技界莫乃光關注疫苗問題，陳肇始表示，政府正與數間疫苗公司簽訂秘密協議，政府會參考科學數據決定購入哪款疫苗，並由衛生防護中心核下的疫苗科學委員會作決定。

民建聯鄭泳舜則問及有關失業援助金問題，指出申領綜援人數未有上升，反映政府希望以綜援解決失業問題失效，勞工及福利局局長羅致光回應說，申領綜援手機較上年確有急升，但認為有些僱員可能在失業後已領取長期服務金及遣散費，導致資產超越限制，政府估計將額外有1.2萬人申領綜援，羅致光又說，「希望大家盡量不要用貶低的言語去形容領取綜援人士」。

【09:25】自由黨邵家輝問及，第三輪基金金額為何有所「縮水」，張建宗回應說，政府估計冬季會出現第四波疫情，要有兩手準備，保留足夠彈藥打持久戰。他強調，政府希望今次基金是主要聚焦被勒令關閉的表列處所，為他們提供現金支援。

【09:15】公民黨楊岳橋首先追問張建宗有關12港人事件，張建宗回覆指，有關事件與今日議程完全扯不上關係，入境處及駐粵辦會不斷與家屬保持聯絡，政府昨日已回覆民主黨涂謹申的信件，今日不會再作補充。

張建宗及後補充，政府正跟進事件，如有需要入境處會根據一貫做法去做，政府會將家屬訴求向內地當局反映，政府高層亦必定會關注事件。

民主黨鄺俊宇關注，政府會否「回水一萬」，張建宗僅稱，在過去兩輪抗疫基金已用了2800多億元，是史無前例地多，他又不同意是由政府導致第三輪疫情的出現。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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【09:00】民主派於台上展示寫有「立即釋放十二港人」的紙牌，財會主席陳健波表示其內容與會議無關。公民黨譚文豪稱，「抽超市禮劵都要上網填表，依家搵住咗呢12港人又點申請」，關注被扣港人被剝削，無法享用第3輪抗疫基金的幫助。陳健波裁決，牌上內容於會議不相關，要求保安收走。林卓廷高舉手機，被陳健波質疑正在錄影，林向他展示只是在瀏覽社交媒體，陳著對方不要做令人懷疑的行為，並著民主派以和平的方式表達。

【08:45】特別財會開始前，民主派攔截準備進入會議室的張建宗，要求釋放12港人及見其家屬，張建宗其後走避至休息室，民主黨林卓廷、胡志偉等人闖入並要求對方回應，期間不斷高呼「張建宗，見家屬」的口號，張建宗步出房間後被圍堵，回應稱需要回去考慮，按程序先由入境處處理。張建宗之後避走到會議室3，民主派再次闖入向對方呼叫口號。會議於早上9時開始，張建宗在民主派的包圍下進入會議室1。