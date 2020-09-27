被指洩密兼篤背脊　何君堯拍片反擊　以打鐵比喻建制派：要排雜質

早前不同報章先後報道何君堯懷疑將中聯辦召開的閉門會議內容，在通訊軟件內廣傳，更指他乘機「篤背脊」，在會上批評當時不在場的「建制派班長」廖長江。報道又引述其他建制派稱，懷疑何君堯有意取代廖長江，希望成為建制派領袖。 何君堯拍片在facebook反駁指，相關討論內容並非秘密，質疑為何會被稱為「洩秘」。他又指，各行各業都有「爛蘋果」一樣的壞分子，專搞挑剔、分化，他強調有參與過會議，但自己並無引述與會者，亦無提到地點等，「這就是鹿」，不明白為何被稱為「洩秘」，批評有人指鹿為馬。 何君堯又在片中將建制派比喻為打鐵，強調「打鐵還需自身硬」，強調面對分化，最重要要清楚自己的工作方向，又說「雜質在打鐵的過程被排出，然後變成鋼」。

何君堯在片中多次強調建制派「打鐵還需自身硬」。(facebook影片截圖)

曾夥同何君堯打算參選立法會換屆選舉的楊官華「華記」在片中指稱，事件是反對派《蘋果日報》希望建制派分化而搞出來。有關報道最早見於《明報》報道，翌日《蘋果日報》亦有跟進報道。何和應楊官華指，「打鐵還需自身硬」，又說在戰場上必會面對各種風險、面對分化，面對困難時最重要自知工作方向。

何君堯打鐵比喻建制派 排出雜質變成鋼

楊官華在片末形容事件是照妖鏡，何君堯表示認同，但強調最重要還是「打鐵還需自身硬」，又說「雜質在打鐵的過程被排出，然後變成鋼」。

何又指，自己視每個挑戰為歷練，強調香港並非沒有政治人才，而外交手腕豐富的政治人在一般時勢下有好處，但當在戰場上面對敵人，能做朋友的只是鳳毛麟角。

至於洩密的內容，何君堯形容自己只是作為代議士為香港市民發聲，他稱本港司法、教育、社福界都有問題，又說「大家都是議員」，上述三個論調，已是「大家」每日在立法會內說的話，質疑他重申相關工作方向，何以被批評洩秘。他又提到，認為今年將是好時機，希望能集中工作。