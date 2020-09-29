直播｜去留民調揭盅　民主派決定留任　陳淑莊不續任兼退公民黨

香港民研就民主派是否續任立法會的民調已完成，民主派今日（29日）上午11時半召開記者會公布結果，相關的15名民主派議員同日會宣布去留決定，《香港01》將提供現場直播。 香港民意研究所主席兼行政總裁鍾庭耀表示，民調共訪問2,579人，其中739人為15名接受民調綑綁議員的支持者，當中支持15名議員留任或反對辭職的受訪者共47.1個百分點，反對留任或支持辭職則為45.8個百分點，7%受訪者回答「一半半」。 民主黨主席胡志偉表示，民調顯示去或留的比例也不過半，民主派15名議員需作政治判斷。胡志偉表示，基於門檻未過，去留二者都很接近，他公布政治判斷：15人都希望緊守議會戰線。

▼盤點23非建制派最新去留取態▼

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【11:56】公民黨議員陳淑莊今早去信立法會主席，因個人理由將於明日（30日）如期完成4年任期，不繼續擔任立法會議員。

她指，公民黨根據上述民調結果及黨事先聲明的「留」意向，最後決定黨的現任立法會議員延任一年，但她因個人理由未能遵從黨的決定，現宣布退出公民黨。

【11:55】胡志偉提到，相關決定很艱難，是兩害取其輕，希望盡努力維持議會戰線，阻止及拖慢惡法長驅直進，以及緊守有限發聲平台。

自稱建制受訪者多支持離任

【11:46】鍾庭耀表示，2,579個樣本當中，有18個樣本需要暢除，其中6個樣本在完成調查後在運算過程中，其答案出現矛盾，因此判定6個樣本不太可信，鍾庭耀總結，調查結果相當可靠和可信。

鍾庭耀強調，「門檻定咗就定咗」，泛民按結果便是過不到門檻。他又指，根據調查結果，自稱建制派的受訪者很多人希望泛民離開議會，自稱中間派的受訪者也較多人希望泛民離開議會。

民調問卷設3條問題，包括分別問及有多支持或反對民主黨、公民黨、毛孟靜及張超雄留任一年，以及辭職離開議會，並要求被訪者確認其是否上述議員的支持者。參與民調的15名議員明言將會服膺於結果。

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▼陳志全、朱凱廸交代不留任決定▼