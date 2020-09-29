朱凱廸不留任　指權力限制從政者選項　將深入跟進保育氣候議題

民主黨早前委託香港民意研究所就去留問題進行民調，結果將於今天早上（29日）公布，朱凱廸和人民力量陳志全昨天（28日）率先去信立法會秘書處，表明不會在9月30日後繼續擔任議員。 朱凱廸今天早上接受電台訪問時形容，自己所作的決定與民主派在1996年拒絕加入臨時立法會的決定相約，相信已作出無錯的決定。他表示離開議會後，可專注參與社區組織工作，深入參與和跟進個別專題，例如12港人事件、土地保育、氣溫危機等。 曾參與反高鐵的朱凱廸認為，權力會限制從政者的想法和選項，形容自己若在2009年已擔任立法會議員，可能不會從根本反對高鐵工程，反而會為菜園村村民爭取更好的賠償和安置安排。

朱凱廸和人民力量陳志全昨天（28日）率先去信立法會秘書處，表明不會在9月30日後繼續擔任議員。（歐嘉樂攝）

▼陳志全、朱凱廸交代不留任決定▼

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遺憾民主派未能達成一致共識

朱凱廸表示，留任決定已經過有一段時間思考、討論和醞釀，真正落實決定並無遇上困難，形容自己的決定與民主派當年拒入臨立會相約。朱凱廸認為，政權在是次延任爭議的高明之處，就是考慮了過往的經驗，讓全體議員延任，令社會以為所有議員可無縫交接，讓最多民主派陷入兩難，繼而出現分化。他強調完成四年任期就是完成了市民對他的負託，不應接受違反《基本法》69條質延任安排。

朱凱廸表示，他與陳志全當初亦希望透過民調或公投，決定所有民主派議員的延任決定，將決定權交由香港人，惟遺憾民主派未能達成共識，只有15人服鷹民調，最終他與陳志全唯有作出不留任的決定。

朱凱廸表示，若有機會再參選立法會，他會作出考慮，他認為議會現時民主運動並非「重要到不得之了」，但認為選舉是香港人表態的一個重要過程，故認為應爭取盡快重啟選舉。被問到會否擔心日後或無法再取得參選資格，朱凱廸表示，香港民主運動在過去一年經歷劇烈鬥爭，現時可能進入了低潮或無計可施的處境，但民主派不應回到「穩陣」、保守的位置，強調過去的佔中、反修例指明清晰一個道理，就是香港人要掌握這個城市的命運，所有從政者也應以此為宗旨。

沒有議員身份會否令其工作增加難度？朱凱廸表示，擔任議員期間，希望就很多問題和議題為香港人發聲，很多時都會掛一漏萬，反而離開議會後，他可以專注參與社區組織工作，深入參與和跟進個別專題，例如12港人事件、土地保育、氣溫危機等。

朱凱廸又指，權力會限制從政者的想法和選項，形容自己若在2009年已擔任立法會議員，可能不會從根本反對高鐵工程，反而會為菜園村村民爭取更好的賠償和安置安排。

▼盤點23非建制派最新去留取態▼