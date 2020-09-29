立法會延任｜再有泛民不延任　陳淑莊宣布告別政壇：等候黎明

香港民研就民主派是否續任立法會的民調正式揭盅，民主派今日（29日）公布結果，基於支持與反對留任者均未過半數，14名民主派議員決定留任，但公民黨陳淑莊在Facebook表示，因個人理由將不會繼續擔任立法會議員。 陳淑莊說，今早已去信通知立法會主席，因個人理由將於明日（30日）如期完成四年任期，不繼續擔任立法會議員。由於公民黨根據上述民調結果及黨事先聲明的「留」意向，最後決定黨的現任立法會議員延任一年，她因個人理由未能遵從黨的決定，宣布退出公民黨。 陳淑莊是繼朱凱廸和人民力量陳志全後，第3名決定不留任的立法會議員。

陳淑莊說，今早已去信通知立法會主席，因個人理由將於明日（30日）如期完成四年任期，不繼續擔任立法會議員，並宣布退出公民黨。

陳淑莊聲明全文

今早，我已去信通知立法會主席，因個人理由我將於明日(9月30日)如期完成四年任期，不繼續擔任立法會議員。

剛滿四十九歲，邁向半百，認真思考人生下半場何去何從。去年佔中九子案漫長審訊的煎熬，加上突然確診腦瘤，對我和家人衝擊不小。幸手術順利，康復良好，現在情況穩定；經歷大劫後，我深切體會親人與健康比其他一切重要，須加倍珍惜，因此我早已打算，完成本屆立法會四年任期後告別政壇。而客觀上，佔中九子案的判刑不容許我參加原訂本月6日舉行的立法會換屆選舉。

特區政府與全國人大常委會以疫情為藉口，延長本屆立法會任期至少一年。這個突如其來的變化無改變我如期告別立法會的打算，但早前未有宣布，只因不想影響「去留民調」。

公民黨根據上述民調結果及黨事先聲明的「留」意向，最後決定黨的現任立法會議員延任一年。我因個人理由未能遵從黨的決定，現宣布退出公民黨。

從政是一個偶然，自2006年加入公民黨及當選法律界選委、07年當選區議員、08年及16年兩度當選立法會議員，不經不覺十四年，是我前半生最長日子的工作崗位。回顧這段有起有跌的歲月，與香港人休戚與共，時常覺得自己在議會及公民社會能為香港人做的事太少，而有些事力不從心，心中有愧。

香港近幾年令人痛心的事情愈來愈多，但同時，香港人表現的堅毅令我感動不已，我以香港人身份為榮，不忘初心，等待黎明。