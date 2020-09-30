拆局｜泛民延任爭拗　和平落幕僅表象？分析：支持者兩極化響警號

民主派立法會議員延任與否，終於塵埃落定，不過「和平落幕」可能僅屬表象，實際上泛民的「海底」裏仍然潛藏不少暗湧，危機未除。 分析指，民調中15 名泛民議員支持者傾向去與留的比例相當「兩極化」，各佔四成多，即要求拒絕延任的人差不多接近一半，如果未來一年留任議員稍有閃失，或會流失該批選票，直接影響一年後的立法會選情。

留任離任均不過半 宣布留任後有抗爭派表不滿

民主派昨日（29日）公布的民調結果顯示，支持留任的比例為47.1%，反對的有43.9%，兩者皆不過半且距離接近，顯示在泛民支持者中，留任與否意見嚴重分歧。

從外界反應就可以看出，泛民未來仍要面對分裂危機。除了建制派KOL在網上挑撥離間，亦有抗爭派人士表示不滿，甚至有人直斥「一場鬧劇、一堆政棍」，可見兩派分裂並未因民調而癒合，此刻「表面的和平」可延續多久仍是未知數。

由民主黨委託香港民研進行的民主派去留民調今日（29日）公布結果，根據記者會上公布的數據，在所有2560個樣本中，有36.8%支持留任，53.4%反對；而738名民主派支持者組群中，則有47.1%支持留任，45.8%反對。（盧翊銘攝）

民意兩極雖不意外 危險警號未解除

有初選勝出者指出，結果反映與兩個月前的民意無太大變化，加上今次民主派只考慮個別支持者的支持度，泛民留任的決定無太大懸念，但直言即使只計算15名議員的支持者，也有近一半支持者不支持他們的留任決定，認為這是對泛民一個危險警號，或令他們在下屆選舉失利。

有抗爭派直言，現時議會制度令民主派難以在議會內成功阻擋「惡法」，「《國安法》、健康碼都唔使立法會通過」，所有議案在建制派主導下「要過就過」，「唔可以只係怪佢哋唔激進」，又形容若泛民留任後抗爭失敗，對泛民來說百害而無一利，反淪為箭靶，影響下屆選舉選情。

留任及不留任議員名單↓↓

+ 18 + 18 + 18

或為爭取更多支持 未來一年趨向激進

學者則認為，為了爭取更多支持，留任的民主派議員有機會變得更加激進。中文大學政治與行政學系副教授馬嶽指，未來一年若有大爭議的議題，就會令留任民主派議員有壓力。他稱雖然泛民人數不足以阻擋惡法通過，但激進支持者都要求他們在具爭議的議題上有較強烈的回應。

他預料，原來打算退任的議員在未來一年的政治能量較低，反而爭取連任的議員積極性會較強，認為他們要有實際行動，確認留在議會的價值。

蔡子強稱，留守議員要游說支持離任者，留任是有價值，而非出賣民主派支持者。（資料圖片）

蔡子強：留下來的議員要說服支持離任者

中大政治與行政學系高級講師蔡子強亦認為，留任議員未來一年在議會的姿態和抗爭方式會轉趨激進。他指留守議員要游說支持離任者，留任不是出賣民主派支持者，而是有價值。

蔡子強又說，朱凱廸、陳志全、陳淑莊三人派定不延任，對於需全體議員三份之二通過的議案，如DQ在任議員等議案可能會有影響，呼籲留守議員應該要小心和齊心。他又稱，在其他議案民主派人數與建制派有一定差距，重點在於如何透過不同策略與政府和建制派對抗。

不過，亦有人不認為民主派議員會作風突變。民主派前立法會議員區諾軒認為，民主派議員作為政治人物，若當初願意向公眾表達留下的決心和承擔，就不用以民調決定去留，將去留問題陷入一個死局，又認為政治人物應主動改變民意，而非民意改變自己。他認為，過去一屆活躍於議會抗爭的議員已相繼離開議會，認為除非延任的議員性格突變，否則好難看到他們改變作風。

打破困局費煞思量 冀構建合作溝通平台

未來一年，民主派在議會內外將繼續受困，如何打破困局可謂費煞思量。民主黨林卓廷在昨天記者會中表示，初選勝出者具民意授權和代表性，未來將連結議會外的民間在野力量，盡快建立長遠合作溝通平台。

據了解，林卓廷已與劉頴匡等初步聯絡，劉頴匡接受查詢時表示，林卓廷已初步聯絡他，希望與他及其他初選勝出者會面，他表示能否成功構建平台，要視乎傳統泛民和抗爭派的態度和取態，不過指主導權在泛民手上。