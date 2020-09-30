民主派整體支持者較多主張離任　胡志偉：距離已經收窄

民主黨早前委託香港民意研究所，就民主派是否留在延任後的議會作民意調查，結果顯示相關議員的支持者中，支持留任的為47.1%、反對留任的為45.8%，根據事前定下的門檻，由於主張去留的皆不過半，14名議員連同梁耀忠經政治判斷後，決定留任議會；陳淑莊則不留任並退出公民黨。不過民調同時顯示，不論是計算所有受訪者、中間派支持者、整個民主派支持者，都是以反對留任的較多。 民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉於港台節目上表示，的確看出民意的分歧之大，認為這是督促留任議員未來一年要做得更好。他又指，相比起8月底有多達六成民主派支持者反映要離任，經過一個月的理性討論，距離已經收窄。

▼去留民調揭盅 民主派決定留任▼

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在民研全部2,560個樣本中，反對留任的佔53.4%，支持留任僅36.8%。如細分板塊，傾向民主派的受訪者，支持留任的為43.9%，反對的為48.1%；中間派支持留任的有35%，反對有54.4%；傾向建制派的有18.3%支持留任，反對的有72.5%。整體而言各個政治板塊的支持者同時傾向泛民離任。

胡志偉表示，一開始時已想像到民意很分歧，經過民意後調整門檻，希望今次民調可帶起一個討論氣氛，下一步可和民意結合，與議會外的民主派支持者盡量合作。他明白到，無論如何都有部分人不高興，但總需要在議會內阻延政府的倒行逆施，未來一年會做得更好，又希望各派可以心平氣和表達意見，展開對話修補大家的不信任。胡志偉又呼籲「本是同根生」，民主派各派需要面對真正對手，集結力量對付香港政府，留任議員會負起政治責任。

對於整體民主派支持者也是較多要求離任，胡志偉回應指，始終即使計算民主派支持者的立場，也是雙方皆不過半。他又指，8月21日公布的香港民研所做的「我們香港人」民調結果顯示，自稱民主派支持者的受訪者共有21,367人，63%人反對泛民留任，20%人支持留任，最終的結果亦明顯拉近了兩者的距離。

胡志偉表示，未來一年在議會抗爭上會全力以赴。（資料圖片）

留住不強大但有用的工具 繼續抗爭

對於民意分歧大，會否導致未來一年留任議員被迫做得激進一點，回應抗爭派的期望。胡志偉指，政治壓力本身就存在，民主派必須加強自身的戰意和戰鬥力，會繼續鍥而不捨地做「留得低，就要全力以赴」。他又指，現時整體民主派的支持者，客觀上對政府的反感程度也愈來愈高，即使爆發肢體衝突也未必會對民主黨有所反感，「無論幾溫和幾激進都好，做事個手法都開始愈來愈接近」。

胡志偉其後在商台節目中表示，民調結果存在分歧，但來年有投票供市民表達意見，加上抗爭有三條戰線，包括國際、街頭及議會，不希望放棄「不強大但有用的工具」。他又說，明白未來一年公眾對議員的訴求會更多，重申會在議政空間上做好工作，民主派未來會更團結及更有紀律，在議會保留抗爭意志。

部分民主派支持者視議員留任，等於認同政府延遲選舉，是順應人大決定，變「委任立法會」，故要杯葛延任。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華認為，《基本法》列明立法會議員每四年一屆，市民有此想法是合理。但若從務實方面考慮，即使議員選擇不留任，未來一年的議會亦會繼續運作，議會內的決定在現時情況下將被視為「合法」。

公民黨黨魁楊岳橋則認為，是次民調結果分裂，不論留或走都會「得罪一半人」，只能盡力工作，而未來一年民主派議員在議會人數更少，預視會有更多掣肘，民主派將要更團結。他又認為，部份保守或建制派支持者未必支持需要耗用大量公帑的明日大嶼計劃，相信有空間爭取社會多數支持。