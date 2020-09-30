陳同佳案｜葉國謙：民建聯非常重視　有需要可接觸潘曉穎母親

觸犯《逃犯條例》修訂的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月因洗黑錢案出獄，當時曾公開表示會到台灣自首，惟至今近一年仍未成行。潘曉穎母親近日公開促陳同佳盡快自首，並質疑特首林鄭月娥為何不召見陳同佳。 港區人大代表、民建聯葉國謙今表示（30日），民建聯非常重視事件，又指各界包括管浩鳴牧師都就公平審訊而努力。「如果潘太覺得有任何不足的地方，當然我們（民建聯）會檢討，但具體情況不太清楚。」

被問到起初協助潘曉穎母親的立法會議員李慧琼和周浩鼎或他本人，會否再約見潘太。葉國謙稱，「如果有這樣的需要，我覺得沒有問題，我們都希望能多在這方面溝通，任何一位議員、任何一位成員，包括我本人，如果有這樣需要當然可以多與潘太接觸」，再看有甚麼可以幫忙。

葉國謙：不認為修改《議事規則》能糾正立會不正常現象

對於19名民主派議員決定延任一年，葉國謙稱民主派進行的民調，是為他們延任作解說。他認為不論是建制派或民主派，都應履行人大常委會賦予的職責。至於全國人大常委譚耀宗稱，被DQ的四名議員不應留任，他稱4名議員應認真考慮是否適合繼續履行職責。

葉國謙又指，近年立法會運作不正常，應該重回正軌。被問到是否應修改《議事規則》，葉國謙指現時不只是修改《議事規則》的問題，而是議員對執行規則的態度問題，不認為修改《議事規則》就能糾正立法會的不正常現象。