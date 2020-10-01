授勳2020｜去年冷待林鄭探班　葉鴻輝獲社區服務獎：對港足的肯定

政府今日（1日）於憲報刊登2020年授勳名單，除政界外，在社會各個領域作出重大貢獻的人士亦獲授勳嘉獎，當中包括港足首席門將、綽號「英雄輝」的葉鴻輝，獲頒行政長官社區服務獎狀，以表揚他在足球方面表現出色，並對推動本地足球發展貢獻甚多。 葉鴻輝過往不時就政府管治問題表態，最令人印象深刻的一次，是2017年時任特首候選人林鄭月娥到場探班，主動走到葉鴻輝身邊，對方卻轉身離去未有任何交流，令林鄭備受「冷待」。他事後向記者表示球隊需要的是實質支持，「唔好淨係落嚟講幾句加油就算」。 葉鴻輝向《香港01》表示，對獲獎感到高興，認為是對港足的肯定。至於會否出席頒授典禮，他稱未知詳情，要等有關方面聯絡；被問到會否拒絕與林鄭握手，他表示：「唔會再諗依啲嘢」。

曾批政府抗疫工作遲緩

葉鴻輝現時效力港超球會東方龍獅，曾於2016年當選香港足球先生，並於去年成為香港隊史上最多上陣的球員。2017年3月，港足正備戰亞洲盃外圍賽，當時是特首候選人的林鄭月娥到場探班，並與足總行政裁薛基輔討論香港足球發展。

林鄭主動表示聽過葉鴻輝的大名，更主動走到他身旁，葉鴻輝卻未有理會轉身離去。葉事後被問到為何與林鄭零交流，他稱自己有腳傷在身，「啱啱都掛住整隻腳，都冇睇到其他嘢」，又表明香港需要興建更多球場，「我哋想要實質嘅支持，唔係就咁到場，講幾句加油就算」。

今年初新冠肺炎疫情肆虐，港府抗疫工作遲緩惹來批評，葉鴻輝亦在Facebook撰文：「都已經唔求你會幫我哋，只求你唔好害我哋」。

葉鴻輝接受查詢時表示，此番獲獎不單單代表自己，更是代表整個港足獲得肯定及重視。他又慨嘆港足近年傳出不少壞消息，各方都在努力推動香港足球發展，希望今次獲獎代表的是政府亦重視香港足球。

劉掌珠獲銀紫荊星章

除葉鴻輝外，體育界亦有人獲勳，包括任港協暨奧委會副會長、保齡球總會主席劉掌珠，她獲銀紫荊星章。政府表揚她一直致力參與公共和社會服務， 尤其在推廣和發展體育方面，建樹甚豐，「在她的領導下，香港保齡球總會成功把保齡球運動發展成為香港的精英體育項目之一，運動員在 國際賽事中屢創佳績。」

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國，則獲金紫荊星章。