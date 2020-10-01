鄭若驊指當法官犯錯導致裁決不公　律政司可決定是否上訴

社會近期出現不少針計法院及法官多個司法裁決的評論、意見及批評，終審法院首席法官馬道立早前罕有發逾五千字聲明，強調《基本法》確保法院行使獨立的司法權力，法院獨立進行審判，不受任何干涉。 律政司司長鄭若驊今天（1日）在網誌以《容易理解的法律觀點》為題撰文，指當法官在法律觀點上犯錯、錯誤地運用酌情權，或由於嚴重的程序或其他失當而導致裁決不公，律政司便要決定是否對案件提出上訴，或者在刑事案件中以呈述方式提出上訴、或申請覆核刑期等，強調律政司的所有決定都是根據法律原則和法庭程序，以及經過仔細研究整體案情才作出的。

鄭若驊指自己會與教育局局長的目標一致，透過向學生灌輸《基本法》和法治精神，從而培養他們的正確價值觀。（梁鵬威攝）

鄭若驊：任何人都會犯錯，法官也不例外

鄭若驊在網誌中指出，法官的職責是按法律和證據來審理案件，指此職責須透過客觀公正地考慮整體可接納的證據和適用法律才能夠做到，又認為社會應避免以偏概全，不應只根據片面之詞便妄下定論，在得出任何結論之前，應以理性和客觀的態度，虛心和慎重地考慮所有相關因素，以及從不同角度就事件進行分析。

鄭若驊續指，任何人都會犯錯，法官也不例外，在某些情況下，控辯雙方需要考慮就裁決提出上訴，當法官在法律觀點上犯錯、錯誤地運用酌情權，或由於嚴重的程序或其他失當而導致裁決不公，律政司便要決定是否對案件提出上訴，或者在刑事案件中以呈述方式提出上訴、或申請覆核刑期等，強調律政司的所有決定都是根據法律原則和法庭程序，以及經過仔細研究整體案情才作出的。

終審法院首席法官馬道立早前罕有發逾五千字聲明，強調《基本法》確保法院行使獨立的司法權力，法院獨立進行審判，不受任何干涉。（李澤彤攝）

稱與楊潤雄理念一致 將向學生灌輸《基本法》、法治精神

鄭若驊又提到，她於年初舉行的法律年度開啟典禮上，強調鞏固香港對法治的認識及實踐十分重要，並提及一項歷時十年的計劃提升社會大眾對法治的正確理解和認識，計劃其中一個短期目標是透過推廣、教育及能力建設，加深社會對法治的認識及實踐。她表示為達成這個目標，律政司將推出不同的公眾教育項目，向各個界別包括普羅大眾，宣傳正確的法治觀念。

她說，理性和建設性討論法庭裁決有助提升社會對法治概念的意識，但有時社會太著重案件的結果，忽略了闡述判決所涉及的法律和證據基礎，「只有了解裁決的理據，大家才能夠理性地參與社會上的討論。在香港，司法機構已將判案書上載至其網站。」

但她說，判案書很多時都會把法律觀點詳加解釋，無可避免令篇幅比較長，案件亦可能涉及很多複雜的問題，既需要事實分析也需要法律說明，當中還包括一些艱澀的法律概念，或會令一些有興趣閱讀判案書的人卻步，故律政司在二零一八年在網站推出了「重要判決摘要」的專頁，為高等法院（原訟法庭及上訴法庭）和終審法院所頒下的重要判決整理為摘要，選取的案件均是涉及事關重要的法律原則、關乎公眾利益，又或是廣受社會關注，希望摘要能夠協助普羅大眾了解判決的重點之餘，還可以讓大家理解法官秉行公義時如何作出決定。

鄭若驊表示，希望「重要判決摘要」可以讓大眾更了解法律制度的運作，並且對一些與市民息息相關的正確法律原則感到興趣，她稱自己會與教育局局長的目標一致，透過向學生灌輸《基本法》和法治精神，從而培養他們的正確價值觀。。

