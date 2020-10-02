特朗普確診｜袁彌昌分析：唔會有同情分　疫情勢必成下輪辯論重點

美國總統大選首次辯論日前結束，角逐連任的總統特朗普今天（2日）確診染上新冠肺炎，旋即令選情增添變數。國際政治學者袁彌昌分析，相信特朗普很難憑染疫一事而獲得同情分，又指特朗普一直向其支持者宣稱新冠肺炎並不嚴重，相信其支持度或因其染疫而打折扣。

袁彌昌認為，特朗普很難憑染疫一事而獲得同情分。（余俊亮攝／資料圖片）

袁彌昌​料特朗普康復後會自吹自擂

國際社會關注特朗普伉儷染疫會否影響總統大選的形勢。袁彌昌表示，特朗普親自承認染疫，已排除這是一宗假新聞（Fake news）。袁彌昌指出，特朗普一直以民粹方式，向其支持者宣稱新冠肺炎並不嚴重，有指他會如常返回白官工作，相信他會好像英國首相約翰遜般，希望淡化其染疫的情況，「相信佢五至七日後就會變返陰性，到時又就會自吹自擂。」

袁彌昌又指，特朗普在首場總統辯論中，沒有獲得優勢，肺炎疫情在首場辯論中，已為重要範疇，料特朗普染疫後，下一輪辯論勢必集中火力討論疫情。對於有陰謀論指特朗普欲借染疫押後選舉，他認為不可能。

袁彌昌認為，特朗普好難憑染疫一事而獲得同情分，又指特朗普一直向其支持者宣稱新冠肺炎並不嚴重，相信其支持度或因此事而大打折扣。

梁啟智料特朗普未必趕及出席二辯

首場辯論結束後，10月7日將舉行副總統辯論，10月15日會進行第二輪辯論，10月22日會於田納西州舉行第三輪辯論。由於副總統是特朗普的緊急接觸者，外界一般相信取消副總統辯論成數甚高。梁啟智亦表示，相信特朗普未必能夠趕及在第二及第三場辯論前完全康復，因此取消餘外兩場辯論不足為可。

梁啟智指，若候選人在現階段死亡，相關政黨可以宣佈選舉人在選舉人投票時投予另一指定人選。（林若勤攝／資料圖片）

若總統候選人死亡 誰做「指定繼承者」？

另外，不少關注到若總統候選人或當選人在上屆前死亡會如何處理。中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智指，若候選人在現階段死亡，相關政黨可以宣佈選舉人在選舉人投票時投予另一指定人選。若在11月3日截止公眾投票至12月14號選舉人投票期間逝世，將出很大的認受性問題，需視乎各州法例處理。

若然在12月14日選舉人投票後至1月6日國會點算選舉人票期間離世，梁啟智指出，國會如何處理則很難講，但相信「世紀官司亦在所難免」。反而若當選人在點算選舉人票後離世，副總統當選人將會補上，成為「指定繼承者」。