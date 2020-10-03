專訪｜李慧琼料來年議會有更極烈抗爭行為　民建聯非「盲撐政府」

21名民主派立法會議員日前決定延任一年，回顧過去一年建制與泛民的關係劍拔弩張，兩方未來的走向備受關注。民建聯主席李慧琼表示，預期未來一年議會將出現更極烈抗爭行為，運作不會較去年暢順，她希望泛民議員在議會內能務實解決當前最逼切問題，例如如何令經濟復甦等。 至於未來一年立法會工作重點，李慧琼接受《香港01》專訪時坦言，議事規則確實存在漏洞，應與時並進，而過去一年有議員拖延選舉主席的程序，該黨一直認為應完善議規，「若有條件去做，為何不能做？」至於修改的細節，則要再與各黨派商討才能公開。

李慧琼認為，政府不應懼怕反對聲音及可能出現的激烈抗爭行為，「應做就去做」。（高仲明攝）

政府「應做就去做」 香港選舉安排相當落後

立法會延任一年，政府有額外時間推動法案，包括一直備受爭議的明日大嶼前期撥款、修改選舉法例等。李慧琼認為，政府不應懼怕反對聲音及議會內可能出現的激烈抗爭行為，「應做就去做」，但強調最重要是先做好抗疫工作，並恢復當前經濟。

李慧琼說，留意到特首林鄭月娥早前稱有意修改選舉法例，她指出本港已多年沒有更新法例，「尤其去年區議會選舉中，大家都見到有不少漏洞，身處科技化的年代，香港在選舉安排上確實相當落後，為何不能以電子派票及點票？」至於境外投票的措施，李慧琼稱，目前仍未收到政府提供來年立法時間表，但認為政府要先克服實施細節上的困難，並視乎當時社會氣氛而定。

民建聯非「盲撐政府」

民建聯早前提交對新一份《施政報告》的建議，其中包括政府應在制定重大政策時，最少諮詢行政會議三次意見，並規定各司局長應定期與各黨派會面交流。李慧琼說，諮詢行會三次只是拋磚引玉的建議，「其實唔一定係三次，只係一個概念」，只希望可以令行會成員發揮更大作用，「依家有啲成員都話，周五先收到文件，但下周二就開行會，能夠改變政策嘅空間唔大」。她特別強調，基於行會的保密制，該黨兩名行會成員不能事先透露政策內容，故黨內對部分政策也蒙在鼓裡，並非如外界所指要「盲撐政府」。

政府部分政策「離地」 勞福局尤甚

例如在去年掀起滿城風雨的修訂《逃犯條例》風波，李慧琼透露，她在政府敲定修例前數天才得悉，至於三隧分流方案，她坦言在得悉方案後感到愕然，「有好多市民質疑最終一定會變成三隧全塞」，在跨黨派反映意見後，政府最終在壓力下被逼撤回方案。

李慧琼批評，政府有部分政策「確實離地」，又特別點名勞工及福利局，認為在香港嚴重貧富懸殊情況下，政府未能為長者提供足夠安全網，「有好多市民反映現時香港的退休福利不及內地，我聽到都好心噏」。