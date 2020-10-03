逃犯條例｜被公安拘留一年　王婆婆終回港　朱凱廸：她精神不錯

撰文：陳綽嵐
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過去多次參與反修例示威、揮動港英旗幟的「王婆婆」王鳳瑤，自去年8月11日在港鐵太古站被帶走後不知所終。王婆婆後來向傳媒發放電郵透露，涉及尋釁滋事罪在深圳被捕。
立法會議員朱凱廸今日（3日）於Facebook上透露，王婆婆經歷一個月羈押和一年「取保候審期」，昨晚由深圳返港，回港後被送到屯門醫院，治療早前被大陸國安拉扯造成的瘀傷，今晨出院，目前正接受14日防疫隔離。
朱凱廸又指，從昨晚所見，王婆婆精神不錯，但左手有明顯腫傷。
朱凱廸於社交媒體上發放王婆婆參與反修例示威時的照片。（網上截圖）
朱凱廸今日（３日）於社交媒體上發放王婆婆去年參與反修例示威時的照片，並透露王婆婆經歷一個月羈押和一年的取保候審期後，昨晚由深圳返港，之後被送到屯門醫院，治療早前被大陸國安拉扯造成的瘀傷，直至今晨出院，目前正接受14日防疫隔離。
據了解，王婆婆最後一次公開露面是去年8月11日警察包圍太古站事件，王婆婆被傳媒拍攝到在現場被警察帶走，之後一直失蹤。後來她向傳媒發放電郵報平安，並指自己於8月返回深圳寓所期間被指涉及尋釁滋事罪，被內地公安拘捕，其後於看守所秘密拘留一個月後獲准「取保候審」，但不能回港。一年的「取保候審期」於上月29日結束，王婆婆在多番爭取下終於在10月2日晚上成功離開深圳。