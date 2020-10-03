逃犯條例｜被公安拘留一年　王婆婆終回港　精神不錯

過去多次參與反修例示威、揮動港英旗幟的「王婆婆」王鳳瑤，自去年8月11日在港鐵太古站被帶走後不知所終。王婆婆後來向傳媒發放電郵透露，涉及尋釁滋事罪在深圳被捕。

前立法會議員朱凱廸今日（3日）於Facebook上透露，王婆婆經歷一個月羈押和一年「取保候審期」，昨晚由深圳返港，回港後被送到屯門醫院，治療早前被大陸國安拉扯造成的瘀傷，今晨出院，目前正接受14日防疫隔離。

朱凱廸又指，從昨晚所見，王婆婆精神不錯，但左手有明顯腫傷。