鄺美雲疫情下鼓勵港人：勿只看事物陰暗面　食嘢都有平有貴啦

港區人大代表兼前藝人鄺美雲出席工聯會一個網上節目，分享對社會事件的看法，當中談及疫情下不少港人生計受打擊，社會充斥負面情緒，坐擁數以億元計身家的鄺美雲鼓勵香港人以正面態度面對疫境，不要只看到陰暗面，所有事物皆有好的一面，正如「食嘢都有平有貴」，不要埋怨以免令自己心情更差。

立法會議員麥美娟及全國港區人大鄺美雲。（影片截圖）

每個人比上不足比下有餘 「社會上有些人比自己更慘」

節目中，立法會議員麥美娟指，工聯會自4月起，每月都會調查基層家庭的就業狀況及收入，發現每個月都有三成多的基層家庭錄得零收入，情況令人擔心。麥美娟問及鄺美雲，如何以正能量去面對疫境，鄺美雲表示其實擔心不來，而且每個人都係比上不足，比下有餘，社會上有些人比自己更慘，例如有部分長者及病人連進食、喝水也需要人照顧，因此如果仍然可以健康生活、做運動已經值得高興，又稱所有事物皆有好的一面，正如「食嘢都有平有貴啦」。

鄺美雲早年接受訪問時曾透露，其愛犬日常料理為由傭人特意烹調的鵝肝，鄺更為其愛犬設計鑽石項鏈，過着美好的生活。鄺美雲又呼籲港人不要埋怨，口出惡言只會令自己心情差，並稱「唔開心食乜都唔好味」，應該要欣賞這個世界，多讚賞自己及身邊的人。

節目中，鄺美雲配戴巨鑽戒指及耳環，影片頭一分半鐘鄺說話時手部多次郁動，手中戒指亦隨着晃動閃閃發亮，及後鄺美雲刻意減少晃動戴上戒指的左手，影片第6分22秒時開始談及疫情下市民苦況時，鄺美雲更將戒指除下。

早前在青衣的一間街市，有攤販不戴口罩為顧客揀魚。（資料圖片／港大抗疫最前線團隊提供）

另外，麥美娟指在街上有時會見到部分長者因口罩成本較高而且是消耗品，沒有佩戴口罩，鄺美雲稱自己現時外出會帶一個尺寸較大的手袋，多放幾個口罩，適時贈送口罩予有需要人士，例如從事室外工作的人，希望為社會帶來更多正能量。

節目又提及，12港人涉偷渡被內地公安扣柙，有民主派人士要求港府協助12港人回港，鄺美雲指內地有其司法體制，12名港人於內地水域被捕後，不可能「就咁就返香港」，又呼籲年輕人以身試法前要想清楚，每個人都必須為自己的行為負責任，麥美娟認為事件反映犯法是有成本的。