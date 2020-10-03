如教廷任命親中香港主教　陳日君將立遺囑：不願與對方同葬教堂

88歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，早前遠赴梵蒂岡求見教宗方濟各，冀反映香港教會主教任命安排，惟不獲教宗接見。 陳日君接受天主教媒體《National Catholic Register》訪問時表示，如果教宗最後選擇受到中方祝福的人選為新任主教，自己的工作就已完結，會選擇就此消失。又指事情如這樣發展，他會選擇不按慣例在主教堂內安葬，因不願與「這種人」（such men）葬在一起。

指梵蒂岡正尋找香港新主教第三人選

香港主教之位已懸空超過一年，陳日君透露，原本教廷有意任命香港教區輔理主教夏志誠為新一任主教，但由於教廷擔心任命得罪北京，因此撤回。至於被指是親中派的副主教蔡惠民，由於教廷得知人們難以接受，亦已按下提名。陳日君指，教廷正在尋找第三人選。

由於香港主教之位仍懸而未決，陳日君因而再赴梵蒂岡，希望說明情況，但連日不獲教宗方濟各接見。

陳日君接受訪問時批評，梵蒂岡處理梵中關係時欠透明。他表示已經向教廷遞交陳情信求見教宗，但音訊全無，「這是可怕的沉默，而我們（天主教）在人民之間正失去信譽。」

被問到不獲接見之後有甚麼可做，陳日君指自己除了祈禱已無事可做。「如果明天教宗選擇得到北京祝福的主教，我的工作就已完成，並會選擇消失。」

「這是我最後的抗議，好讓人們知道發生了甚麼事。我會在自己的遺囑中表明，骸骨不要安放在主教堂裡，我不想與這種人葬在一起。我將會葬在一個簡單的墓地，與其他忠心的上帝子民一樣。」