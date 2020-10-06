林鄭：社交距離措施將維持　望盡快實施兩地豁免14日檢疫

特首林鄭月娥將於行政會議開會前見記者，談及社交距離措施會多維持一段時間，不會進一步放寬，另外又指教育局下午會交代處理九龍宣道有小學教師被指傳播港獨被革職一事。

【10:16】《蘋果》報道指，隸屬保安局的飛行服務隊一架定翼機在12港人被截當天的清晨出動，由早上4時30分起在西貢布袋澳上空盤旋達3小時，至7時半飛往東南面海域，被質疑港府早已知悉12港人潛逃，並配合中國海警執法。

特首林鄭月娥表示，12名港人在香港違反嚴重罪行，包括襲擊警員、持有爆炸品、製作炸藥等罪行，他們本應留在香港面對司法系統的審訊，但他們選擇潛逃，並在另一個司法管轄區違反另一罪行，因此他們需在另一管轄區面對法律後果。她續指，有極小數人不放棄任何機會抹黑政府、攻擊警察、捏造事實，強調警方在12港人被捕的案件中沒有任何角色，強調不會評論警方的實體行動細節。

林鄭續指，不只12港人事件，在過去一段時間，社會出現各種錯誤指控、訊息、理解和錯誤的新聞（wrong news），令香港社會不能「向前走（move on）」，認為這對香港社會不健康，又希望香港人能夠看清楚事實的真相。

【10:14】林鄭表示，很高興收到接納司法人員推薦委員會的推薦，任命英國法官賀知義為終審法院其他普通法適用地區非常任法官，認為反映香港的司法獨立，繼續能吸引其他普通法國家的法官來港參與本港法院工作。林鄭強調，委任賀知義一事，與施覺民辭職完全無關連，強調委任有既定程序，不可能在如此短時間完成工作，包括需諮詢首席法官意見、經司法人員推薦委員會審核等。她強調，香港的司法制度設計上容許外國法官參與，彰顯香港的司法獨立，指自己在出任特首後，已先後任命四個外籍非常任法官。

【10:08】前特首、全國政協副主席梁振英入稟高等法院要求公開專業失德教師的姓名和學校名稱，更引述國家主席習近平的名言「為官避事平生恥」批評教育局局長楊潤雄。林鄭表示，由於司法覆核已進入司法階段，不適宜作出評論，不過林鄭指出，政府一直公平公正、依法辦事，她理解社會出現紛爭和兩極化，有時候會訴諸情緒，站在哪個政治立場便會以哪一種眼光看待事情，作為行政機關首長，定必堅持原則，方能按《基本法》落實港人治港、高度自治和一國兩制。

林鄭強調，教育局曾因非禮等刑事罪行將教師除牌，但引用《教育條例》取消專業失德教師的資格是前所未有，又揚言只是「以前嘅政府無做」，因以前的政府比較「避難」，但本屆政府會迎難而上回應社會訴求。林鄭同意適當地加強透明度，又指昨天教育局只是按個別傳媒查詢作回應，並非正式新聞公佈，因此今天早上已與教育局局長楊潤雄會面，要求他下午召開記招，記錄在案，回應傳媒提問，增加透明度。

《點新聞》日前報道，市民在國慶日自發於街上及多個公眾場所懸掛國旗，惟食環署不足一天便派人去拆除國旗，工聯會前立法會議員王國興更指，食環署署長劉利群的丈夫是社聯總幹事蔡海偉，反映政府的部門主管明顯由「黃官」把持。林鄭被《點新聞》記者問及事件，林鄭稱不了解事件，但強調食環署每天的執法也是一視同仁。

【10:06】林鄭續指，近半年已先後三次提及教育問題，她在5月時曾形容教育不可以是「無掩雞籠」，又指除了政府外，學校管理層亦應作把關。而在7月的教育高峰論壇上，她曾表明不能容許港獨進入校園。林鄭強調，政府有教育上有不可或缺的角色，政府會繼續楸出教育界的害群之馬，但認為有關人士為數很少，她不希望「一竹篙打一船人」，但若有違規行為則必需嚴肅跟進。

【09:50】林鄭表示，教育局昨晚已回應了傳媒查詢，有一名小學教師被取消註冊資格，而相關校方管理層亦收到譴責信，亦有老師因使用不恰當的教材而收到書面警告。林鄭形容，今次是相當嚴重的個案，今早已要求教育局局長及常任秘書長需下午召開記者會，解釋其權力來源及相關行動，她現時不會評論個別個案。

林鄭表示，上任之初已說很重視教育，故特別加大投放在教育的資源，較承諾的50億為多，她指出，已投放近近130億元經常性開支在教育範疇，所以近年已少聽學校的資源緊拙，以及教師有很大怨氣。

【09:44】林鄭表示，政府早前因應第三波疫情，逐步有序放寬社交距離措施，回復一定經濟活動，她強調需要保持防疫意識。她指，留意到剛過去的國慶中秋長假期很多市民出外，這是完全可以理解，因為經過9個月，市民或會感到抗疫疲勞，上周天氣也十分好，市民希望和親友有活動，是可以理解。

但她認為，社交活動未完全徹底消除風險，從過去七日情況而言，有10宗本地個案，比再上一個七天的14宗為少；可是源頭未明本地個案，近七天有7宗之多，比再上一個七天的1宗為多，情況令人擔心，況且個案之中又涉及一間酒吧，政府要繼續保持警惕。林鄭表示，疫情第三波未徹底過去，政府會繼續嚴陣以待。她表示，現時實施、原定周四到期的社交距離措施，會多維持一段時間，不會進一步放寬，食衞局稍後會詳細交代。

林鄭指，上周談到與內地澳門人員往來事宜，會繼續與內地、澳門緊密溝通，希望盡快實施新措施，持有陰性檢測報告，就可豁免兩地14日檢疫要求，讓兩地人做跨境活動。在未有雙向的豁免前，政府亦正研究，讓身處內地港人在符合特定條件下，先豁免回港後14天檢疫。她指，上星期修訂附屬法例後，食衞局局長已有法律基礎，有權指明任何類別人士在符合特定條件下豁免檢疫，政府會加緊進行