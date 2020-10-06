iBond 2020｜保最低兩厘回報　經濟學者：0風險定超額認購

金管局公布重推通脹掛鈎債劵（iBond），本月23日起接受認購。財政司司長陳茂波昨透露，新一批iBond最低息率保證達2厘，年期3年，每半年派息1次。 經濟學者林本利今早（6日）指，今次政府推出的iBond確保有兩厘回報，只需要一萬元即可申請認購，料將超額認購很多，認為政府只推出150億元發行總額不夠，相信政府發1000億元額度的產品，都能被市場所吸納，認為政府不夠清楚市民對穩定投資工具的需求。 至於財政司司長陳茂波指政府需要小心未來的通脹風險，林本利直斥陳茂波錯誤，指美國的量化寬鬆已執行多年，而全世界都正面對人口結構改變造成的經濟問題，例如日本經濟亦一直未見起色，本港應趁情況未及日本想方法處理。

財政司司長陳茂波指政府需要小心未來的通脹風險，被林本利直斥想法錯誤。（資料圖片）

林本利在電台節目指，假設政府不會倒閉，iBond屬0風險的投資工具，如果長期持有3年，或者短期炒賣，亦可能有3到5厘回報，而金融管理局的部分產品，回報不及0.1厘。他呼籲政府應多發行零售債券，指其身邊不少朋友都希望有穩定的投資工具，但債券的入場門檻高，不少要有十萬元才可入市，故不少市民都想政府推出更多穩定產品，令市民不需要「日日炒賣股票」。

料經濟短期內沒起息 批紓困措施如「人為製造通縮」

林本利，當通脹有兩厘時，購買iBond只是抵銷通脹。但他指，政府推出的紓困措施，例如公屋免租金等會令物價下跌，當通縮出現，將對經濟很不利，應考慮參考澳門派消費劵刺激經濟，並非「人為製造通縮」。林本利展望，因為免租金的影響已經形成，即使有通脹都不會有兩厘之多，可參考明年下半年的情況，現時經濟基數本身偏低，屆時則有機會上到2%，但要再回到6%通脹並不可能。對於今次的iBond，林本利笑言，香港現時已面對通縮，笑言iBond已名不符實，因為沒有了通脹（Inflation）。

林本利指推iBond對政府負擔不大

林又指，推出iBond對政府而言不算是負擔，指在美國推出量化寬鬆造成的低息環境、政府儲備下跌的情況，政府未來亦要應付基建開支，應該多發債。他相信當政府有那麼多資金，很容易投資在高回報項目賺錢，例如金管局以往的高風險池亦做得不錯，連相對保守的外匯基金都有4厘一年回報，笑言「金管局如果兩三年都賺不到兩厘，不應做基金經理了」。

在市民投資方面，林本利建議政府多教育市民分散投資風險。他解釋，本港市場主要由港交所主導各種投資工具，但近期包括不少科技股。他指科技股風險不少，有機會如科網股泡沫爆破般大跌，而本港不少接近退休的投資人士，應將三分一投資較高風險與回報的股票，三分一用於中風險，三分人投資在穩定收息的低風險的投資產品，例如iBond。