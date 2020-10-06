新入職公務員宣誓樣本出台　聶德權未按承諾予四小工會預覽

公務員事務局局長聶德權上月會見多個公務員工會講解宣誓事宜，在只有「四小」工會出席的會議上，聶德權向工會承諾在最終通告出台前，會再先諮詢公務員團體。惟今日（6日）有媒體報道指，局方本周已向「四大」公務員中央評議會，即第一標準薪級公務員評議會、高級公務員評議會、警察評議會和紀律部隊評議會，發出預覽版本的通告及聲明，當中提到要求擁護《基本法》、效忠香港特別行政區、盡忠職守及向特區政府負責；又指如果入職的公務員拒絕簽署，等於不接受入職要求。 公務員工會聯合會主席唐麗娥接受查詢時指，昨日收到局方通知，通告已交予「四大」預覽，「四小」則不會收到宣誓樣本。唐麗娥對局方出爾反爾感到氣憤，憶述稱聶德權於上月的會議上，親口承諾會先讓「四小」過目，批評聶德權「講過唔算數」，做法如選擇性諮詢。 《香港01》正向公務員事務局查詢。

公務員拒簽視作不接受入職要求

有報章獨家報道指，當局表明有關通告為「機密」，不容對外公開；宣誓樣本上的聲明上款列明部門首長職級與名稱，下面列出四項聲明內容，包括要求簽署者擁護《基本法》、效忠香港特別行政區、盡忠職守及向特區政府負責。聲明底部讓公務員填寫個人資料及簽署，需寫上其姓名、職級和身分證號碼。

而交代新入職安排的通告則長約3頁紙，內容提到，各部門需於10月中起執行安排，由7月起入職的新公務員需簽署聲明，擁護《基本法》和效忠香港特別行政區。通告表明，簽署聲明是聘用條件一部分，若拒簽就等於不接受入職條件，意味拒簽者將不符合入職要求。獲通知的四個公務員中央評議會，分別為高級公務員評議會、第一標準薪級公務員評議會、警察評議會，與及紀律部隊評議會，被要求在本周內回覆局方。

聶德權。（資料圖片）

「四小」工會未獲預覽 唐麗娥斥局方出爾反爾

唐麗娥回覆《香港01》查詢時表示，在上月局方與「四小」的會面中，「四小」工會即香港公務員總工會、政府人員協會、公務員工會聯合會和政府紀律部隊人員總工會，曾多番要求在正式通告出台前，先予工會預覽及諮詢；而聶德權當時親口承諾會先讓工會過目，惟今次「四小」未有收到預覽版通告。

唐麗娥稱，自己昨日收到當局來電，指已將預覽版通告發送予四大評議會，而「四小」則不會收到；唐麗娥自言當時「火都黎埋」，直斥對方如同「挑機」，又對局方「大細超」感到氣憤。唐麗娥向對方表示聶德權曾承諾會先諮詢，對方指會請示局長，惟一日過去唐仍未收到任何回覆。

唐麗娥表示，按過往機制，的確只會將諮詢文件副本發給作為政府諮詢機構的四大評議會，惟今次屬新加條例，原則上「四大四小」工會應平起平坐。她又指，8個工會涵蓋整個公務員團隊的不同職系，「四小」工會現被漠視，質疑是否仍有存在價值，是否仍能代表一眾會員。