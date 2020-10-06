現身耆樂警訊活動捱轟　民協江鳳儀解畫：冀藉僅餘機會探獨居長者

民協屯門區議員江鳳儀在中秋節前夕參與「耆樂警訊」探訪長者活動，有關活動的相片在網上流傳，民協今天（6日）發聲明，指該會事前不知江鳯儀參與有關活動，對事件表示強烈關注，並提醒民協會員參與警方活動需慎重。 江鳳儀接受《香港01》查詢時表示，由於新冠肺炎疫情，探訪獨居長者機會大大減少，因此希望把握僅餘機會，透過活動在中秋節前探訪獨居長者，為長者送暖，事前沒有考慮政治等因素，坦言沒有想過出席活動令大家不開心，又希望大家能體諒。

江鳳儀（前排左四、粉紅色口罩者）參與耆樂警訊活動。

施德來：應避免參與警方形象工程活動

民協在社交專頁發表聲明，指民協事前未知悉江鳯儀參與有關活動，對事件表示強烈關注，並已要求江鳯儀交代有關活動詳情，不排除有進一步行動，並提醒各民協會員參與警方活動務須慎重，並重申民協徹查「警暴」的一貫立場。民協主席施德來補充指，會員應避免參與一些涉及警方形象工程的活動，又表示會嚴肅處理事件，不排除任何可能性。

自1994年起已擔任屯門安定選區區議員的江鳳儀接受查詢時表示，「耆樂警訊」活動在十多年前已經舉辦，活動由房屋署、耆樂會和警方合辦，多年來她一直有參與，每年中秋節前都會舉辦探訪活動。

江鳳儀續指，由於新冠肺炎疫情，探訪獨居長者機會大大減少，因此希望把握僅餘機會透過活動探訪獨居長者，在中秋佳節前為獨居長者送暖和物資。

江鳳儀：沒有想過退會

江鳳儀表示，事前沒有考慮政治等因素，只是希望履行照顧長者等弱勢社群的政策，「我只係想好自己嘅本分，畀少少溫暖啲長者，探望下佢哋，今年唔係第一次做呢個活動。」

被問到會否考慮退會，江表示，她一直主要做民生工作，履行她的參選承諾和政綱，沒有想過退會。

民協主席施德來補充指，會員應避免參與一些涉及警方形象工程的活動。（李澤彤攝/資料圖片）

根據「屯門區耆樂警訊」社交專頁， 青山分區指揮官及屯門警區人員聯同屯門區議員江鳳儀一同探訪區內長者，稱「向他們派發福袋及送上摯誠關懷，同心抗疫。」