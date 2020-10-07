修例風波｜「攬炒巴」、SWHK分家　1,600萬元眾籌資金去向現分歧

去年修例風波期間，有網民成立「我要攬炒」團隊，推動「國際戰線」。有「攬炒巴」之稱的發起人劉祖廸（Finn Lau）昨日（10月6日）現真身，宣布與攬炒團隊正式分道揚鑣。劉祖廸稱，與團隊出現路線分歧，他希望以進取方式推動「國際線」，團隊則傾向保守低調。攬炒團隊亦於昨晚發聲明，日後將會以以「重光團隊」（Stand with Hong Kong，SWHK）名義行動。 劉祖廸今日（7日）進一步透露，雙方對於如何管理1,600萬港元的眾籌金額有所分歧。劉希望分家後「五五分帳」，並於Telegram發起投票，獲得網民支持，但「重光團隊」以當地法律限制為由，未有答允。

劉祖廸稱主張進取打「國際線」

劉祖廸昨日在社交網開設新專頁，首度公開露面，他透露本身是一名測量師，沒任何政治組織背景，曾於今年元旦日遊行被捕，但其後警方未能發現他的真實身份。他指，在8月10日國安法大圍捕後，已有親建制媒體公開其身份，現時身處海外。他宣布攬炒團隊會和「重光團隊」（SWHK）正式分家，你會以真身聯同攬炒團隊繼續打「國際、本土雙線」，成為地下抗爭者與外國政府、政治人物間的橋樑，以及進行海外游說等。

劉祖廸稱，他與SWHK其中一個路線分歧，在於SWHK走穩健保守路線，透過中介匿名推動BNO、「救生艇」計劃、個別官員制裁，跟傳統人權組織相對重疊；他和「元祖攬炒團隊」則以進取定位，現真身並主動向國際遊說。

在分家後，原先SWHK眾籌所得的1,600萬元款項去向將成疑問。劉祖廸希望「五五分帳」，他和新團隊將把資金用於聘請流亡抗爭者、有能之士如全職設計師、國際法律師等，繼續投入國際戰線。劉於本港時間今日凌晨起於Telegram「攬炒Channel」發起24小時投票。截稿前，有逾50%網民同意五五分帳。

「攬炒巴」劉祖廸公開現身。（fb專頁截圖）

SWHK設委員會處理籌項

不過，SWHK表示無法實行分帳，因他們認為眾籌而來的每分每毫，都寄托對團隊的期望和信任，加上眾籌資金透過GoFundMe籌集，受到當地法律約束。因此SWHK全團成員同意，設立財務管理委員會並建立一套嚴格制度管理資金，以確保管理財務決定公平合理。

劉於今日上午發文，對於SWHK團隊的決定表示「遺憾接受」，將和公眾一起監察資金去向。他強調，即使資源被削至零，團隊仍會咬緊牙關開拓新局勢。

劉祖廸最後稱「兄弟爬山，各自努力」，SWHK則感謝劉過往的付出，祝願其新團隊一切順利。