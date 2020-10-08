施政報告2020｜屯赤隧道公路年底通車　港車免兩地牌北上料成事

連接屯門西至港珠澳大橋香港口岸的屯門赤鱲角隧道公路，工程最快今年底完成並通車，屆時駕車來往新界西北至大嶼山的時間將大為縮短。根據去年的施政報告，政府建議當屯門赤鱲角隧道公路通車後，政府將豁免新隧道和青嶼幹線的收費，港珠澳大橋車流量會增加。 現時若本港私家車經港珠澳大橋到珠海，需要有中港車牌，並要向相關部門申請配額。據悉，政府很大機會於今年施政報告中公布，當屯門赤鱲角隧道公路通車後，所有本港私家車均可在免申請中港車牌下，駕車經港珠澳大橋到珠海，預料將大大方便兩地的交通往來，增加大橋的車流量。 有政府中人指，早於大橋通車時已預告，當連接路年底通車後，將有條件放寬現時「港車北上」的限制，容許只有香港車牌的私家車可北上珠海，但由於現時強制檢疫14日的措施仍未放寬，相信要待疫情過後才能見到相關成效。

據悉，政府將於今年施政報告中公布，當屯門赤鱲角隧道公路通車後，所有本港私家車均可在免申請中港車牌下，駕車經港珠澳大橋到珠海。（資料圖片）

根據資料，目前香港私家車總數量約為60多萬輛，可通行港珠澳大橋的粵港兩地車約有7.8萬輛，當中90%以上為香港車輛，而經港珠澳大橋跨界通行但不進入珠海的香港澳門單牌車輛超過9,400輛。早前有廣東省政協委員建議，從承載力角度考慮，全面開放所有港澳跨境私家車進入廣東省，對省內交通不會造成任何影響，建議全面放寬的前期階段，可先按特定配額方式進行。

事實上，現時政府未有放寬北上的車輛限制，是因擔心連接市區與赤鱲角機場的唯一連接，即青嶼幹線及青馬大橋會超出負荷，並影響居住東涌的市民日常交通來往。消息指，當屯門赤鱲角隧道公路年底開通後，青嶼幹線及青馬大橋將會一併豁免收費，由於屆時有「兩條大路通赤鱲角」，政府評估連接路的承受能力將大增，有足夠條件放寬北上車輛的限制。

料放寬檢疫措施後才見成效 陳恒鑌：有助港人北上大灣區旅遊

據悉，當有關安排正式落實，香港單牌私家車在購買第三者汽車保險後，將可經港珠澳大橋直達珠海，但只能停泊在口岸停車場，不能進入內地交通網。去年港珠澳大橋通車一周年時，運輸及房屋局局長陳帆曾表明，相信在屯門赤鱲角隧道公路開通後，大橋的車流量會增加。至於相關安排會否有配額限制，消息指需待中港兩地商討後才能公布。

有政府中人提醒，由於現時來往中港兩地的強制檢疫14日措施仍未放寬，相信要待疫情過後，才能見到成效。民建聯立法會議員陳恒鑌表示，相信有關措施可促進香港與其他大灣區城市往來，尤其吸引港人在周末駕車往大灣區旅遊，對恢復經濟有一定幫助。