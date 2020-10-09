立法會．直播｜李慧琼、馬逢國當選內會正副主席　陳健波掌財會

第六屆立法會延任至少一年，今日（9日）內務委員會復會，隨後將舉行財委會會議。 上一屆內會風波不斷，主持內會主席選舉的內會副主席郭榮鏗，容許泛民提出規程問題，令內會大半年無法選出主席，港澳辦、中聯辦罕有發聲明炮轟郭榮鏗涉嫌公職人員行為不當。今年5月，立法會主席梁君彥引用外間法律意見，委任財會主席陳健波主持會議，極速選出李慧琼續任內會主席，事件才告一段落。 今日內會會議選出李慧琼任主席，馬逢國任副主席。立法會隨即舉行財委會會議。

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【17:20】陳健波以36票當選財委會主席，泛民在選票中填12號，在點票時高叫「釋放12港人」。

【17:11】立法會秘書處宣布收回的票數多過派出的票數，財委會需要重新發出選票，再投一次。

【16:50】立法會財委會緊接內會舉行會議，舉行財委會正副主席。

【16:45】馬逢國以40票當選內會副主席。

【16:25】泛民議員提名「馬」頌雄、「鹿」逢國選內會副主席，諷刺「指鹿為馬」。

【16:00】李慧琼以39當選內會主席。

【14:30】競逐連任內會主席的民建聯李慧琼表示，有足夠法定人數開會，現進行內務委員會主席的選舉。工聯會陸頌雄提名李慧琼、新民黨葉劉淑儀和議，李慧琼接納提名，交由副主席馬逢國主持。

民主黨林卓廷提名何君堯，民主黨胡志偉和議，何君堯稱，「多謝前低級Icac人員提名」，惟拒絕接受提名。林卓廷提出規程問題，指何君堯說話涉冒犯，要求馬逢國裁決，要求何君堯收回，馬逢國不認同屬規程問題，何君堯強調沒有必要澄清。

據聞建制派為免「內會風波」再現，建議現時擔任事務委員會主席的建制派不再爭連任，以免被擔任委員會副主席的泛民主派議員，再借主持選舉主席議程拉布。

▼內會風波▼