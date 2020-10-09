傳now暫擱邀請擔任《大鳴大放》主持　李慧琼：有消息會再通知

now新聞台早前邀請民建聯主席李慧琼主持時事節目《大鳴大放》，引起各方討論。據報now管理層在內部會議指，李慧琼可邀約到記者約不到的嘉賓，未來亦會邀請其他政治光譜人士擔任主持。 有傳媒今（9日）引述消息指，據了解，now新聞台決定擱置有關計劃，暫不邀請李慧琼任主持，now新聞及財經資訊主管陳鐵彪回覆傳媒查詢時指，整件事「未曾落實」。 李慧琼今日在立法會未有回應消息是否屬實，僅稱現時專心議會工作，稍後有消息會通知大家。被問到潘曉穎母親因其擔任主持而拒絕now新聞台訪問，李慧琼稱一直與潘太溝通，強調非常緊張事件，有需要會提供協助。

李慧琼接受《香港01》專訪時澄清，自己是擔任now新聞台時事節目《大鳴大放》嘉賓主持，並非取代其他記者職務，強調有關細節仍未落實。（高仲明攝）

李慧琼早前接受《香港01》專訪時澄清，自己是擔任《大鳴大放》的嘉賓主持，並非取代其他記者職務，強調有關細節仍未落實，否認如傳聞般已錄製節目。她又指，過往來自不同政治光譜人士均曾任電視節目主持，又透露最初獲邀時曾認真考慮，最終答應是因希望透過在民間平台訪問官員及社會人士，推動及改善政府政策。

李慧琼又說，所有有關節目的細節尚未敲定，包括嘉賓陣容、集數等，「請咩嘉賓都要睇佢地答唔答應」，現時仍未開始拍攝，只能說日後會努力做好節目。

曾鈺成透露，特首林鄭月娥在2017年勝出特首選舉後，曾找他傾談，他憶述當時對方很不客氣地指出，民建聯多年來未能為政府培養人才。

曾鈺成引林鄭質疑民建聯未能培育政治人才 李慧琼：有關工作無停過

對於立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成在一個節目中表示，特首林鄭月娥曾質疑民建聯未能為政府培育人才。李慧琼稱，不掌握曾鈺成和林鄭的對話，但強調民建聯培育政治人才的工作「無停過」。她又指，過去有不同階層和年紀的人士加入該黨，亦有黨員加入政府，即使現時從政是「熱廚房」，民建聯都一直積極參與不同層面的選舉。

李慧琼又指，感謝投票的議員讓她當選內會主席，未來會善用一年時間，與不同黨派的議員溝通，亦希望議會可在有序情況下議事，發揮好議會作用。李慧琼提及，香港經濟現時陷入前所未有的冰封時期，希望內會這一年時間可推動政府進行防疫抗疫工作，在新常態下重啟經濟，讓市民可正常生活。