許智峯：反對設量刑委員會　法院應提升透明度　提供法官審案數字

近日司法機構成為部分建制派狙擊目標，民建聯議員周浩鼎主張設立「量刑委員會」，由業界及業界人士就刑事案件判決作指引。民主黨立法會議員許智峯今日（11日）在港台節目《給香港的信》中表示，建制派的主張令人擔心司法獨立受到無理干預，又指建制常引用的英國例子中，「量刑委員會」都是由司法機構主導，而且最終決定權在司法機構。 不過，他同意司法機構應提升透明度，所以已向申訴專員公署投訴，要求司法機構提供更多與司法程序有關的數字，公署已展開調查。

許智峯表示，司法機構應提升透明度。（資料圖片）

許智峯表示，司法機構當然需要接受監督，只不過近期親建制陣營一些對司法界的攻擊，令人擔憂司法獨立受到侵蝕。他指，建制派很喜歡拿英國當例子，證明「量刑委員會」很常見，但其實只知其一不知其二，例如英國的「英格蘭和威爾士量刑委員會」（The Sentencing Council for England and Wales），但14名成員中有8名是法官，其餘6人是大律師、法律學者，以及有執法經驗或受害者權益組織背景的人。委任也須經首席法官同意，這確保司法獨立性不受影響。

對於部分建制派近日發炮批評「司法獨大」，許智峯指，即使是有「量刑委員會」的英國，都沒有准許公眾肆意攻擊和干預司法獨立，而相關委員會只是「建議」，法院保留最終決定權。他提到，沒有任何其他普通法地區，會有「量刑委員會」凌駕司法機構之上。當然，許認為有部分法官的操守的確應受關注，如將軍澳連儂牆斬人案中，斬人兇徒竟獲裁判官郭偉健讚賞。

許智峯同意，司法機構可以改革以增加透明度，因此他在今年立法會的司法及法律事務委員會中，要求司法機構提供區域和裁判法院每位法官審理刑事案件的數字，但未獲回應。

他其後引用《公開資料守則》，但仍遭拒絕，於是向申訴專員公署投訴，後者已展開調查。許智峯指，如果真的如終審法院首席法官馬道立所言，司法機構可以在不損司法獨立的前提下，接受有理有據的批評，那透明度也需要提升，向公眾提供更多與司法程序有關的數字。