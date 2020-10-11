陳曼琪倡港台與央視合辦「我要上春晚」選拔賽　國安教育獨立成科

港區全國人大代表、香港中小型律師行協會創會會長陳曼琪表示，香港在推廣國家安全教育上不合格，批評港台作為公營機構，未有積極宣傳國家安全教育，建議將國家憲法、《基本法》及國家安全的推廣教育，納入《香港電台約章》。 她提出以軟性手法增強港人國家認同感，例如與央視舉辦每年一度的「我要上春晚」港區選拔賽，勝出者可參加央視的春節聯歡晚會節目。

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倡所有官員申報外國政治聯繫

陳曼琪接受傳媒訪問時稱，港台使命及工作範圍要堅持「一國兩制」，應在電台開設「憲法、基本法及國家安全教育」頻道，負責製作電台、電視和新媒體節目宣傳相關資訊，面向老師、學生和公務員以傳播公民教育和國情教育，鞏固國民身份認同及愛國情懷。

陳曼琪指，港台可與中央電視台或內地廣播機構合作，在歷史政府、文化理論、經濟發展層面製作更多節目，增強港人國家觀念。她又提議港台可以軟性手法增強港人國家認同感，例如可與央視舉辦每年一度的「我要上春晚」港區選拔賽，勝出者可參加央視的春節聯歡晚會節目。

她又提出，為鼓勵中小學自願將憲法、基本法和國家安全教育獨立成科，香港教育局設立專項資助計畫，為自願參與憲法、基本法和國家安全教育獨立成科的中小學提供額外資源配套協助。

另外，她建議政府向公務員提供《基本法》及「港區國安法」的職前及在職培訓，須通過考核作為獲聘必要條件，所有政府官員，立法會議員及區議員等，亦需要申報外國政治聯繫。陳曼琪表示，去年7月已向人大常委提出相關建議，稍後將去信特首，就推行國家安全教育提出建議。