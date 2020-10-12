直播｜習近平周三南下　林鄭押後發表施政報告　爭取11月底出爐

深圳經濟特區建立40週年慶祝大會將於周三（14日）上午在深圳市舉行，國家主席習近平將出席大會並發表重要講話，深圳方面已邀請香港特首林鄭月娥出席，但活動與原定周三發表的《施政報告》撞期，有傳港府正研究是否押後發表《施政報告》。 林鄭月娥今（12日）早11時30分見記者，指早上已約見立法會主席，表示需要押後《施政報告》，但不影響立法會2020至2021年度工作。她表示，本月下旬將前往北京，參與部委協調會議，商討一系列中央支持香港發展政策，爭取11月底發表新一份《施政報告》。 她強調，並非拖到今日才宣布延遲，而是「等到今日」，因需要內地討論中央支持香港措施。

否認整份報告須交予中央批准

【11:45】有記者問到，有什麼措施一定要特首親自與部委見面，是否包括安排內地港人投票；以及之前已知到要到內地協調，為何拖延至今日才公布，會否給予大眾《施政報告》需得習近平指示才可推出的觀感？

林鄭月娥表示，疏理的一系列措施以經濟為主，部分與民生相關，包括市民及企業都希望有序方便人員往來，不過內地部委正在研究，不能具體透露措施，惟可以說涵蓋範圍甚廣。她又舉例指，過往香港面對風險，中央都會推出一些政策支援，如自由行等，今次會聚焦在大灣區發展、金融互聯互通、及創科深港合作等。

林鄭又稱並非「拖延」，可以說是「等到今日」，指香港經過社會動盪、疫情及國際打擊下，中央會加大力度幫助香港經濟復甦，自己在周末獲通知，要率領官員到內地協調後，今早上午已立即通知立法會主席，而且周三除了出席慶祝大會外並無其他行程。

她表示，《施政報告》是政府內部的事務，但在完善「一國兩制」的情況下，與中央的一定磋商必不可少，但不等於要整份交予中央批准。

林鄭表示，周三將會率領特區政府代表團，出席深圳經濟特區40周年慶祝大會，成員包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、創新及科技局局長薛永恆。

她指，香港是深圳改革開放的貢獻者，也是受惠者，因此出席是次活動十分有意義。她對對未來深港合作充滿信心及期望。

▼習近平與林鄭月娥昔日會面情況▼

【11:46】林鄭表示，今日早上約見立法會主席，需要押後《施政報告》，但不影響立法會2020至2021年度工作。她指，立法會往常安排，是會期第一次會議就是年度施政報告，但只是慣常做法，不是一成不變，正如前特首董建華有數份報告是1月公布，梁振英政府的5份報告也是1月發表，所以不存在法律問題。

林鄭指經過疫情，大眾市民期盼的是走出經濟困境，看來今年外圍經濟不穩，短期內復甦機會很低、時間會很漫長，但內地嚴控疫情之下，內地經濟已V型反彈，所以香港經濟要回復，離不開中央支持、融入國家發展大局，因此較早前已疏理一系列措施，要求中央考慮。她剛收到中央通知，由於涉及政策範圍廣泛，不是單一部委可以決定，所以她10月下旬需要赴京，參與部委協調會議，就個別項目作研究，才可得到中央最終決定。有見及此，她認為施政報告如能包含中央支持發展政策，對於市民回復對經濟的信心、商業活動的動力，都有幫助，因此決定押後發表。

她強調，是次決定全是為了香港公共利益，時間方面仍有不確定性，但她會爭取於11月底前公布施政報告。

消息指，習近平今日早上會抵達深圳視察，稍後參與深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動。據悉，特首林鄭月娥很大機會獲習近平接見，更有建制消息指，習近平此行將會公布惠港政策和措施。

時值深圳特區成立40周年，中共總書記習近平將南下發表講話。（新華社/資料圖片）

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