拆局｜十月政局劇變　選舉制度改革勢推行　不只三座大山被整頓？

《港區國安法》已在香港實施三個月，本港政治形勢出現翻天覆地的變化。踏入十月，不同層面、行業或界別也被捲入政治風暴之中，公務員宣誓正式落實、小學教師因「港獨」風波被史無前例式「釘牌」、司法系統爭議不斷，如今連選管會也被指「配合」，為選舉制度進行「大手術」。有輿論形容香港進入「多事之秋」，全方位「整頓」的格局已如旋風般降臨。

九龍塘宣道小學一名教師被指在教材散播港獨訊息，被教育局取消教師資格。（網上圖片）

教育、司法被連翻狙擊

早於上月底，中聯辦與建制派議員會面後有風聲傳出，未來一年需整頓「三座大山」，當中包括司法界、教育和社福界，據指更要求建制派提高戰鬥力。

本月初，「教育」這個由民主派盤踞的山頭率先被撼動。教育局稱經過深入調查及紀律程序後，於本年9月下旬取消一名教師的註冊，當局認為該名教師「嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播『港獨』信息」，特首林鄭月娥回應時更揚言，政府首次動用《教育條例》取消專業失德教師的資格，體現本屆政府的決心，又指以往的政府做事比較「避難」，但今屆政府會迎難而上回應訴求。

另一邊廂，司法系統的爭議不斷發醞，「山火」火勢慢慢升級；時任東區裁判法院裁判官何俊堯，曾批評作供警員不可信，惹來建制狙擊。司法機構前日（8日）回應，有8宗投訴針對何官，除了兩宗案因為律政司正向法庭提刑期覆核申請，要待司法程序完成才跟進，另外6宗案經總裁判官蘇惠德了解及閱讀裁決理由或判刑理由後，認為投訴全不成立。司法機構的調查結果令建制派更為不滿，政圈估計司法界被狙擊之勢只會愈演愈激。

營廣播機構同樣成為了政府和建制狙擊的對象，其中《視點31》主持、曾公開要求林鄭「講人話」的助理節目主任利君雅上月底被延長試用期120日，重啟有關投訴她的調查；回歸二十多年，港台雖曾被時任特首董建華點名批評《頭條新聞》「陰陽怪氣」和「低級趣味」，但往往能夠平安過渡，可是此情此景已不再，從今年六月《頭條新聞》暫別、到是次利君雅事件，足見港台已成為政治風暴的風眼。

醫護界方面，醫管局向2月罷工的公院醫護發信，要求解釋沒有上班的原因，如在本月23日仍未回覆，一律視作缺勤，惟未有交代會有甚麼處分。

及至今天（12日），多個重磅消息突然公布；特首林鄭月娥早上突然公布押後宣讀原訂於周三（14日）公布的施政報告，舉措非常罕見，有分析認為，林鄭正等待中央推出一系列支援香港措施，隨後按中央惠港措施「重寫」《施政報告》，令報告變得「更有內涵」。

終審法院首席法官馬道立上月23日發表聲明，回應近日對法院及法官多個司法裁決的評論、意見及批評，強調評論有關工作時，必須牢記《基本法》的原則，例如行使司法權力時只以法律為依據，別無考慮。（李澤彤攝/資料圖片）

選舉安排改變或影響本港政治版圖

與此同時，立法會選舉制度亦將面臨大手術。選舉管理委員會今天（12日）公布2020年立法會換屆選舉報告書，其中提及境外投票建議，選管會指理解疫情對身處境外的選民行使投票權的問題，惟境外投票涉及重大選舉政策考慮，政府應就政策層面及相關法律運作作研究，並建議在明年選舉落實電子派發選票、電子選民登記冊及「關愛隊」措施，更建議政府認真考慮是否管制「初選」活動。

巧合的是，醞釀多個月的公務員宣誓今天正式「出韒」，公務員事務局今發出通告，指出今年7月1日或之後入職的公務員及首長級公務員均需宣誓。

從上述事件可見，不僅是「三座大山」被整治，中央和港府銳意整頓的層面比「三座大山」來得更闊更廣。而隨著不少政治事件不斷發酵，加上地緣政治、中美角力形勢變幻莫測，香港政局勢進入「多事之秋」，「地震」陸續有來。

立法會選舉制度亦將會大改動，選舉管理委員會今天（12日）公布2020年立法會換屆選舉報告書，其中提及境外投票建議，選管會指理解疫情對身處境外的選民行使投票權的問題，惟境外投票涉及重大選舉政策考慮，政府應就政策層面及相關法律運作作研究。（高仲明攝/資料圖片）

政圈流傳一種說法，去年爆發席捲全城的反修例風波後，香港政治格局已變得不再一樣，北京和港府將會以史無前例的手段全面「整肅」各個環節，教育界、司法界，醫護界、公務員、香港電台、地區直選（包括立法會），等等等等，要一環一環地逐個「收復失地」。由此路進，社福界會否很快出現震盪？