政壇諸事町丨讀公大六年、曾三度入獄　黃之鋒償願：終於畢業啦！

2014年8月考入公開大學政治及公共行政學系的黃之鋒今天（12日）在Facebook表示，正式收到公開大學學分承認及畢業組來信，確認他完成社會科學學士（政治及公共行政）的課程，並以二級一等榮譽畢業。 黃之鋒說，自從2014年入學至今，可說是歷盡波折，「曾因判囚坐監而停學，亦試過在荔枝角收押所裡應考試，過去總笑說『雨傘幾多年我就讀咗幾多年』，如今終於順利畢業，總算完成一個心願。」

稱校方從來沒施壓「得來不易」

曾三度入獄的黃之鋒經過六個學年後，終從公開大學畢業，他在社交網站表示，今天收到公大畢業組來信，確認他已完成社會科學學士（政治及公共行政）的課程，大學教務會亦核准以二級一等榮譽「Second Class Honours （Upper Divison）」畢業。

黃之鋒表示，從2014年入學至今，可說是歷盡波折，曾因判囚坐監而停學，亦試過在荔枝角收押所裡應考試，「過去總笑說『雨傘幾多年我就讀咗幾多年』，如今終於順利畢業，總算完成一個心願。」

黃之鋒說，六年以來，衷心感激教授過他的教授和老師多番照顧，以及同學對他抱有的體諒，「即使大學本身立場保守，校長（黃玉山）更被傳為地下共產黨員，但於我在學期間，校方從來沒向我施壓，也得來不易。」

+ 7 + 7 + 7

黃之鋒續指，對於很多同輩的人而言，大學畢業可能是步入人生下一階段的轉捩點，但他稱沒有非常強烈的感覺，因前路已受官司訴訟和政治風暴所限。

至於個人去向，黃之鋒指，既然因遭限制離境而不可能遠赴海外深造，在港亦因不知何時面對監禁而難以進修，形容甚至擁有人身自由的時間說不定也在倒數，「將選擇更為專注的投入公共事務，與大家一起留港作戰」。